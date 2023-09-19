https://crimea.ria.ru/20230919/s-bukhty-v-sevastopole-za-den-podnyali-1200-boepripasov-vremen-voyny-1131505328.html

Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны

Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны

В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T08:41

2023-09-19T08:41

2023-09-19T09:18

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

видео

черное море

великая отечественная война

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131505198_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_2a722257687f245a65702c3ef7896418.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.С начала лета водолазы 423 раза погружались на дно бухты для поиска взрывоопасных предметов. За 600 часов было обследовано более 2 гектаров акватории. В результате обнаружено и уничтожено более четырех тысяч боеприпасов военных лет. "Мины, ручные гранаты и снаряды подняты со дна бухты при помощи заполненных воздухом понтонов. Транспортированы на полигон и уничтожены", - информирует пресс-служба.МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 8 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов. Работы продолжатся до конца октября.Во вторник власти предупреждали, что в Крыму продолжается утилизация снарядов. Работы пройдут в пгт Октябрьское, городе Старый Крым, и селе Вольное Джанкойского района. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, видео, черное море, великая отечественная война, новости крыма