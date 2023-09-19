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Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны
Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны
В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T08:41
2023-09-19T09:18
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.С начала лета водолазы 423 раза погружались на дно бухты для поиска взрывоопасных предметов. За 600 часов было обследовано более 2 гектаров акватории. В результате обнаружено и уничтожено более четырех тысяч боеприпасов военных лет. "Мины, ручные гранаты и снаряды подняты со дна бухты при помощи заполненных воздухом понтонов. Транспортированы на полигон и уничтожены", - информирует пресс-служба.МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 8 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов. Работы продолжатся до конца октября.Во вторник власти предупреждали, что в Крыму продолжается утилизация снарядов. Работы пройдут в пгт Октябрьское, городе Старый Крым, и селе Вольное Джанкойского района. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, видео, черное море, великая отечественная война, новости крыма
Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны

В Севастополе водолазы МЧС за день подняли со дна 1200 боеприпасов времен войны

08:41 19.09.2023 (обновлено: 09:18 19.09.2023)
 
© МЧС РФВодолаз МЧС поднимает со дна бухты Гильзовая в Севастополе боеприпасы времен войны
Водолаз МЧС поднимает со дна бухты Гильзовая в Севастополе боеприпасы времен войны
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
"Порядка 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли из воды и уничтожили за один день в бухте Гильзовая", - сказано в Telegram-канале ведомства.
С начала лета водолазы 423 раза погружались на дно бухты для поиска взрывоопасных предметов. За 600 часов было обследовано более 2 гектаров акватории. В результате обнаружено и уничтожено более четырех тысяч боеприпасов военных лет.
"Мины, ручные гранаты и снаряды подняты со дна бухты при помощи заполненных воздухом понтонов. Транспортированы на полигон и уничтожены", - информирует пресс-служба.
МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 8 000 взрывоопасных предметов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. В августе из бухты подняли и утилизировали свыше 800 снарядов. Работы продолжатся до конца октября.
Во вторник власти предупреждали, что в Крыму продолжается утилизация снарядов. Работы пройдут в пгт Октябрьское, городе Старый Крым, и селе Вольное Джанкойского района. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие.
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