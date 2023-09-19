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В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 19.09.2023
В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T07:21
2023-09-19T07:21
2023-09-19T07:21
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
олег крючков
старый крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаСтрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
В нескольких районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы