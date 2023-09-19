https://crimea.ria.ru/20230919/v-krymu-budet-gromko-gde-vo-vtornik-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1131505010.html

В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы

В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 19.09.2023

В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы

Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T07:21

2023-09-19T07:21

2023-09-19T07:21

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

олег крючков

старый крым

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаСтрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит

крым

старый крым

джанкойский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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