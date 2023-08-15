https://crimea.ria.ru/20230815/strelba-v-feodosii-i-vzryv-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1130744290.html

Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит

Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит

В Севастополе пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны – будет громко. Об этом горожан и... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T12:07

2023-08-15T12:07

2023-08-15T12:10

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

феодосия

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны – будет громко. Об этом горожан и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе все спокойно.Также 15 августа о тренировочной стрельбе в городе предупредили власти Феодосии."До 12:30 в Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой в сторону моря", - сказано в сообщении пресс-службы местной администрации. Гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.Ранее во вторник советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Жителей просили не волноваться.Читайте также на РИА новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

севастополь

феодосия

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2023

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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, феодосия, михаил развожаев, новости крыма