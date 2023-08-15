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Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
В Севастополе пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны – будет громко. Об этом горожан и... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T12:07
2023-08-15T12:10
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
феодосия
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны – будет громко. Об этом горожан и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе все спокойно.Также 15 августа о тренировочной стрельбе в городе предупредили власти Феодосии."До 12:30 в Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой в сторону моря", - сказано в сообщении пресс-службы местной администрации. Гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.Ранее во вторник советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Жителей просили не волноваться.Читайте также на РИА новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, феодосия, михаил развожаев, новости крыма
Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит

Власти Севастополя и Феодосии предупредили: в городах будет громко

12:07 15.08.2023 (обновлено: 12:10 15.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Галина ОленеваФеодосия, пляж
Феодосия, пляж - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны – будет громко. Об этом горожан и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 12.00 и до 15.00 будут производить плановое уничтожение авиационной бомбы SC-250 времен ВОВ, которая была обнаружена накануне в районе Фиолентовского шоссе при проведении земельных работ. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе все спокойно.
Также 15 августа о тренировочной стрельбе в городе предупредили власти Феодосии.
"До 12:30 в Феодосии проходят тренировочные учения со стрельбой в сторону моря", - сказано в сообщении пресс-службы местной администрации. Гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.
Ранее во вторник советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Жителей просили не волноваться.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольФеодосияМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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