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Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: начало Великой Отечественной войны. В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-22T06:55
2023-06-21T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: начало Великой Отечественной войны. В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население СССР не были готовы к началу войны: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Сталин, пребывая в растерянности, не обращался к советскому народу до 3 июля.Тем не менее, на защиту своей страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление Красной Армии. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. О том, как война обрушилась на Крымский полуостров, читайте в материале РИА Новости Крым.Удар по СевастополюНа рассвете 22 июня 1941 года бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота – Севастополь. Немецкие бомбардировщики взлетали с румынских аэродромов. На парашютах они сбрасывали донные неконтактные мины, чтобы запереть, а затем уничтожить в бухтах корабли Черноморского флота. Первые две мины сбросили на фарватер в 3.15, затем в 3.30 еще две мины, одна из которых упала в море. В 3.48 и 3.52 еще несколько бомб обрушились на город. Одна взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая — на улице Подгорной. Последние две мины упали в 4.10: первая — в районе завода №54, вторая — у башенной батареи №13. От взрыва мины на Подгорной улице 18 человек погибли и около 200 получили ранения. Налет самолетов противника удалось отбить мощным огнем береговых и корабельных зенитных батарей.Отстоять РодинуС первых месяцев войны Крым стал прифронтовой зоной. В сжатые сроки на полуострове создали 155 подразделений народного ополчения, 628 групп самозащиты, 70 взводов противопожарной защиты, 30 истребительных батальонов. В них насчитывалось свыше 166 тыс человек. Десятки тысяч крымчан приняли участие в строительстве оборонительных сооружений, в том числе наиболее масштабных на Перекопском перешейке и под Севастополем. В тыл вывозилось оборудование промышленных предприятий, машины и оборудование машинно-тракторных станций и совхозов, общественный скот. Были организованы вывоз культурных ценностей, массовая эвакуация детских учреждений, вузов, научных учреждений.Не случившийся "Готенланд"Немецкие войска вошли в Крым 25 октября 1941 года. Оккупанты продвигались по степным дорогам в трех направлениях: на Симферополь, на Севастополь и на Керчь. Бои на Керченском полуострове продолжались три недели. 16 ноября 1941 года Красная армия оставила Керчь. Судак был оккупирован с 1 ноября 1941 года по 13 апреля 1944 года. 3 ноября 1941 года немецкие войска заняли Феодосию. Освобождение пришло 13 апреля 1944 года. 19 июля 1941 года в ставке Гитлера состоялось заседание, на котором фюрер заявил: "Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами" (из Южного Тироля). Предполагалось превратить полуостров в имперскую землю Готенланд ("страну готов").Спустя долгих два с половиной года советская армия освободила полуостров от оккупантов. За это время в Крыму погибли десятки тысяч мирных жителей и военнопленных, содержавшихся в концлагерях на территории полуострова. Вместе с тем, в период оккупации в Крыму действовали партизанские соединения и группы подпольщиков, которые ценой своей жизни приближали столь желанную победу.
https://crimea.ria.ru/20190507/1116579787.html
https://crimea.ria.ru/20190403/1116354077.html
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новости, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым, крым в великой отечественной войне

Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война

06:55 22.06.2023
 
© РИА Новости . Владислав Микоша / Перейти в фотобанкРазрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Владислав Микоша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: начало Великой Отечественной войны. В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население СССР не были готовы к началу войны: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Сталин, пребывая в растерянности, не обращался к советскому народу до 3 июля.
Тем не менее, на защиту своей страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление Красной Армии. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
О том, как война обрушилась на Крымский полуостров, читайте в материале РИА Новости Крым.

Удар по Севастополю

На рассвете 22 июня 1941 года бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота – Севастополь. Немецкие бомбардировщики взлетали с румынских аэродромов. На парашютах они сбрасывали донные неконтактные мины, чтобы запереть, а затем уничтожить в бухтах корабли Черноморского флота. Первые две мины сбросили на фарватер в 3.15, затем в 3.30 еще две мины, одна из которых упала в море. В 3.48 и 3.52 еще несколько бомб обрушились на город. Одна взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая — на улице Подгорной. Последние две мины упали в 4.10: первая — в районе завода №54, вторая — у башенной батареи №13. От взрыва мины на Подгорной улице 18 человек погибли и около 200 получили ранения. Налет самолетов противника удалось отбить мощным огнем береговых и корабельных зенитных батарей.
Севастополь в дни обороны 1941-го года - РИА Новости, 1920, 07.05.2019
7 мая 2019, 15:50
Война и мифы: как обороняли и освобождали Крым

Отстоять Родину

С первых месяцев войны Крым стал прифронтовой зоной. В сжатые сроки на полуострове создали 155 подразделений народного ополчения, 628 групп самозащиты, 70 взводов противопожарной защиты, 30 истребительных батальонов. В них насчитывалось свыше 166 тыс человек. Десятки тысяч крымчан приняли участие в строительстве оборонительных сооружений, в том числе наиболее масштабных на Перекопском перешейке и под Севастополем. В тыл вывозилось оборудование промышленных предприятий, машины и оборудование машинно-тракторных станций и совхозов, общественный скот. Были организованы вывоз культурных ценностей, массовая эвакуация детских учреждений, вузов, научных учреждений.

Не случившийся "Готенланд"

Немецкие войска вошли в Крым 25 октября 1941 года. Оккупанты продвигались по степным дорогам в трех направлениях: на Симферополь, на Севастополь и на Керчь. Бои на Керченском полуострове продолжались три недели. 16 ноября 1941 года Красная армия оставила Керчь. Судак был оккупирован с 1 ноября 1941 года по 13 апреля 1944 года. 3 ноября 1941 года немецкие войска заняли Феодосию. Освобождение пришло 13 апреля 1944 года. 19 июля 1941 года в ставке Гитлера состоялось заседание, на котором фюрер заявил: "Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами" (из Южного Тироля). Предполагалось превратить полуостров в имперскую землю Готенланд ("страну готов").
Спустя долгих два с половиной года советская армия освободила полуостров от оккупантов. За это время в Крыму погибли десятки тысяч мирных жителей и военнопленных, содержавшихся в концлагерях на территории полуострова. Вместе с тем, в период оккупации в Крыму действовали партизанские соединения и группы подпольщиков, которые ценой своей жизни приближали столь желанную победу.
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