https://crimea.ria.ru/20230815/v-starom-krymu-budet-gromko-1130736634.html

В Старом Крыму будет громко

В Старом Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В Старом Крыму будет громко

В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T08:49

2023-08-15T08:49

2023-08-15T08:49

безопасность республики крым и севастополя

старый крым

крым

новости крыма

общество

олег крючков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняАксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОЧто происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы

старый крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, старый крым, крым, новости крыма, общество, олег крючков