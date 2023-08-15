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В Старом Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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В Старом Крыму будет громко
В Старом Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Старом Крыму будет громко
В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T08:49
2023-08-15T08:49
безопасность республики крым и севастополя
старый крым
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняАксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОЧто происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
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Новости
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, старый крым, крым, новости крыма, общество, олег крючков
В Старом Крыму будет громко

В Старом Крыму и Октябрьском будут утилизировать взрывоопасные предметы

08:49 15.08.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram.

В городе Старый Крым утилизировать снаряды будут ориентировочно с 11.00 до13.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00.

В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСтарый КрымКрымНовости КрымаОбществоОлег Крючков
 
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