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В Старом Крыму будет громко
В Старом Крыму будет громко - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Старом Крыму будет громко
В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T08:49
2023-08-15T08:49
2023-08-15T08:49
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старый крым
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новости крыма
общество
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Старом Крыму и поселке Октябрьское во вторник будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дняАксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОЧто происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Старом Крыму будет громко
В Старом Крыму и Октябрьском будут утилизировать взрывоопасные предметы