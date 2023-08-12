https://crimea.ria.ru/20230812/chto-proiskhodit-v-bukhtakh-sevastopolya-prichiny-strelby--1130700212.html
Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
На Южном и Северных молах Севастополя Черноморский флот проведет тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T21:17
2023-08-12T21:17
2023-08-12T21:34
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Южном и Северных молах Севастополя Черноморский флот проведет тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
Развожаев: стрельба в бухтах Севастополя – тренировки военных
21:17 12.08.2023 (обновлено: 21:34 12.08.2023)