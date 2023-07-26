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Громкие хлопки в Евпатории – названа причина
Громкие хлопки в Евпатории – названа причина - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Громкие хлопки в Евпатории – названа причина
Громкие хлопки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с плановыми учениями военных. Об этом сообщила глава администрации РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:18
2023-07-26T13:18
2023-07-26T13:20
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елена демидова
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Громкие хлопки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с плановыми учениями военных. Об этом сообщила глава администрации города Евпатории Елена Демидова"Сегодня на полигоне около Евпатории после 13:00 планируются учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - предупредила она.Учения в городе, как и во всем Крыму, проходят регулярно. До этого плановые тренировки проходили в Евпатории в начале июля, в июне и мае. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан, чтобы жители и гости полуострова не переживали и сохраняли спокойствие.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городеЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Феодосии стреляют - власти назвали причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, елена демидова, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Громкие хлопки в Евпатории – названа причина
Мэр Евпатории Демидова: громкие хлопки в городе связаны с плановыми учениями военных
13:18 26.07.2023 (обновлено: 13:20 26.07.2023)