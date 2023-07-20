https://crimea.ria.ru/20230720/v-feodosii-strelyayut---vlasti-nazvali-prichinu-1130179920.html

В Феодосии стреляют - власти назвали причину

В Феодосии стреляют - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.07.2023

В Феодосии стреляют - власти назвали причину

В Феодосии с утра 20 июля проходят учения со стрельбой, жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T07:03

2023-07-20T07:03

2023-07-20T07:03

феодосия

учения

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии с утра 20 июля проходят учения со стрельбой, жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, ориентировочно учения будут проходить с 8 до 13 часов.В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, власти регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причиныБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухтыВ Евпатории будет громко: власти объяснили причину

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя