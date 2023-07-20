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В Феодосии стреляют - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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В Феодосии стреляют - власти назвали причину
В Феодосии стреляют - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Феодосии стреляют - власти назвали причину
В Феодосии с утра 20 июля проходят учения со стрельбой, жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T07:03
2023-07-20T07:03
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии с утра 20 июля проходят учения со стрельбой, жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, ориентировочно учения будут проходить с 8 до 13 часов.В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, власти регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причиныБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухтыВ Евпатории будет громко: власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосия, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии стреляют - власти назвали причину

Власти Феодосии предупреждают об учениях со стрельбой

07:03 20.07.2023
 
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Феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии с утра 20 июля проходят учения со стрельбой, жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"20 июля планируется проведение тренировочных учений со стрельбой. Просим сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ориентировочно учения будут проходить с 8 до 13 часов.
В Севастополе и Крыму, как и в других граничащих с Украиной регионах РФ, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы и регулярно проводятся плановые тренировки силовиков, в том числе учения по противодиверсионной борьбе, а также стрельбы при участии военнослужащих Черноморского флота. О таких мероприятиях, как и о плановых подрывах боеприпасов времен войны, найденных саперами, власти регионов предупреждают жителей заранее для поддержания спокойствия.
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ФеодосияУченияКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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