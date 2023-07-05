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В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
В Евпатории будет громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
Жителей и гостей курортной Евпатории предупредили о военных учениях в районе села Штормовое, из-за чего в городе могут быть слышны хлопки. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T10:22
2023-07-05T10:22
2023-07-05T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Жителей и гостей курортной Евпатории предупредили о военных учениях в районе села Штормовое, из-за чего в городе могут быть слышны хлопки. Об этом сообщила глава администрации города Евпатории Елена ДемидоваУчения в городе проходят регулярно. До этого плановые тренировки проходили в Евпатории в начале июня, в конце и в начале мая, а также дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Ранее сообщалось, что в Севастополе проходили учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия сразув шести районах. Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетяхЧитайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городеЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияКогда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
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крым, евпатория, елена демидова, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
Мэр Евпатории Демидова: в Штормовом в среду пройдут учения военных
10:22 05.07.2023 (обновлено: 10:24 05.07.2023)