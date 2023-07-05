https://crimea.ria.ru/20230705/v-evpatorii-budet-gromko-vlasti-obyasnili-prichinu-1129819561.html

В Евпатории будет громко: власти объяснили причину

В Евпатории будет громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Евпатории будет громко: власти объяснили причину

Жителей и гостей курортной Евпатории предупредили о военных учениях в районе села Штормовое, из-за чего в городе могут быть слышны хлопки. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T10:22

2023-07-05T10:22

2023-07-05T10:24

крым

евпатория

елена демидова

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Жителей и гостей курортной Евпатории предупредили о военных учениях в районе села Штормовое, из-за чего в городе могут быть слышны хлопки. Об этом сообщила глава администрации города Евпатории Елена ДемидоваУчения в городе проходят регулярно. До этого плановые тренировки проходили в Евпатории в начале июня, в конце и в начале мая, а также дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Глава города заранее предупреждала об этом горожан.Ранее сообщалось, что в Севастополе проходили учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия сразув шести районах. Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетяхЧитайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городеЗвуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияКогда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество