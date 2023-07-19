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В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:31
2023-07-19T19:34
новости крыма
михаил развожаев
севастополь
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробностиВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
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новости крыма, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины

Губернатор: в Севастополе флот проводит тренировки противодиверсионных расчетов

19:31 19.07.2023 (обновлено: 19:34 19.07.2023)
 
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Корабли ВМФ уничтожили подлодку противника в Черном море в рамках учений
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Южном и Северном молах ориентировочно до 20:30 флот проводит тренировку расчетов ППДО", – написал он в Telegram-канале и добавил, что "в городе все спокойно".
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Новости КрымаМихаил РазвожаевСевастопольАрмия и флотВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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