https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-strelyayut-yuzhnom-i-severnom-molakh---prichiny-1130178574.html

В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины

В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины

В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T19:31

2023-07-19T19:31

2023-07-19T19:34

новости крыма

михаил развожаев

севастополь

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_822e979b758b210dbd08304e526dc369.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробностиВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя