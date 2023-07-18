https://crimea.ria.ru/20230718/v-minoborony-rasskazali-o-massovoy-atake-bespilotnikov-na-krym-1130135466.html

В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

Российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T08:08

2023-07-18T08:08

2023-07-18T08:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ. Они, не достигнув цели, потерпели крушение.Подчеркивается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.Ранее во вторник об отраженной атаке беспилотников рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, украинские дроны были уничтожены на востоке полуострова.Крым и Севастополь уже не в первый раз подвергаются массированной атаке беспилотников. Ночью 16 июля Киев в очередной раз попытался ударить по Севастополю. Силы ПВО и Черноморский флот утром отразили атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Затем на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.А утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуРазвожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов

https://crimea.ria.ru/20230717/krymskiy-most-povrezhden-iz-za-ataki-nadvodnykh-bespilotnikov-vsu-1130105677.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, происшествия