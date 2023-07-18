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В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
Российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T08:08
2023-07-18T08:17
министерство обороны рф
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пво
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ. Они, не достигнув цели, потерпели крушение.Подчеркивается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.Ранее во вторник об отраженной атаке беспилотников рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, украинские дроны были уничтожены на востоке полуострова.Крым и Севастополь уже не в первый раз подвергаются массированной атаке беспилотников. Ночью 16 июля Киев в очередной раз попытался ударить по Севастополю. Силы ПВО и Черноморский флот утром отразили атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Затем на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.А утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуРазвожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов
https://crimea.ria.ru/20230717/krymskiy-most-povrezhden-iz-za-ataki-nadvodnykh-bespilotnikov-vsu-1130105677.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, происшествия
В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

Минобороны сообщило об отражении атаки 28 украинских беспилотников на Крым

08:08 18.07.2023 (обновлено: 08:17 18.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ. Они, не достигнув цели, потерпели крушение.
Подчеркивается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее во вторник об отраженной атаке беспилотников рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, украинские дроны были уничтожены на востоке полуострова.
Крым и Севастополь уже не в первый раз подвергаются массированной атаке беспилотников. Ночью 16 июля Киев в очередной раз попытался ударить по Севастополю. Силы ПВО и Черноморский флот утром отразили атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Затем на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.
А утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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