Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников
Аксенов: на востоке Крыма ПВО сбили 9 и средства РЭБ подавили 19 беспилотников
07:16 18.07.2023 (обновлено: 08:18 18.07.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Ночью на Крым произошла очередная атака беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также отметил слаженность работы военнослужащих и поблагодарил их за отбитую атаку противника. А житлей и гостей полуострова в очередной раз призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Крым и Севастополь уже не в первый раз подвергаются массированной атаке беспилотников. Ночью 16 июля Киев в очередной раз попытался ударить по Севастополю. В 5:19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Затем на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.
А утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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