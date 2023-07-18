https://crimea.ria.ru/20230718/nad-krymom-sbity-9-i-podavleny-19-bespilotnikov-1130135257.html

Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников

Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Над Крымом сбито 9 и подавлено 19 беспилотников

Ночью на Крым произошла очередная атака беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T07:16

2023-07-18T07:16

2023-07-18T08:18

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Ночью на Крым произошла очередная атака беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил слаженность работы военнослужащих и поблагодарил их за отбитую атаку противника. А житлей и гостей полуострова в очередной раз призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Крым и Севастополь уже не в первый раз подвергаются массированной атаке беспилотников. Ночью 16 июля Киев в очередной раз попытался ударить по Севастополю. В 5:19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Затем на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.А утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробностиСевастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбитаКиев пытался ударить ракетами по объектам в Крыму и двух областях РФ

https://crimea.ria.ru/20230717/razvozhaev-razveyal-slukhi-o-povrezhdenii-bespilotnikami-sotsialnykh-obektov-1130128043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма