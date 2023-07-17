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Развожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Развожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов
Развожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Развожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов
Обломки одного из беспилотников, атаковавших Севастополь в ночь на 16 июля, упали на медицинское учреждение, сломав трубу, из-за чего образовалась дыра в крыше. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T19:45
2023-07-17T19:45
новости
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки одного из беспилотников, атаковавших Севастополь в ночь на 16 июля, упали на медицинское учреждение, сломав трубу, из-за чего образовалась дыра в крыше. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя распространяющиеся в соцсетях недостоверные слухи. Развожаев напомнил, что в результате атаки беспилотников на Севастополь в ночь на 16 июля никто не пострадал, никаких возгораний и повреждений домов не было зафиксировано. Однако некоторое время спустя в оперативные службы поступило два сообщения о том, что в некоторых местах обнаружены элементы беспилотников. При этом ряд Telegram-каналов выложили "одну и ту же фотографию с отверстием на крыше непонятного происхождения", сообщая, что один из атаковавших Севастополь БПЛА упал то ли на медцентр, то ли на гостиницу.По его словам, на объект по его поручению должны выехать специалисты, чтобы при необходимости зафиксировать ущерб и оказать помощь.Еще один вражеский беспилотник из числа тех, которые подавили силы РЭБ, был обнаружен в километре от Балаклавской ТЭС, в лесу, где и сдетонировал, добавил губернатор.Развожаев в очередной раз призвал жителей не фотографировать и не публиковать информацию о результатах атак на Севастополь.Ночью 16 июля Киев предпринял массированную атаку Севастополя беспилотниками. В 5-19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.Некоторое время спустя он уточнил, что на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.Сутки спустя, ночью 17 июля, Крымский мост атаковали вражеские беспилотники, погибли люди, пострадал ребенок. В результате взрыва повреждены пролеты. Движение по автомобильной части моста перекрыто. Движение автомобилей с неприоритетными грузами организовано по альтернативному сухопутному пути – через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. По мосту на данный момент ходят только поезда.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное делоСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон)
Развожаев развеял слухи о повреждении беспилотниками социальных объектов

Развожаев рассказал, куда упали обломки сбитых 16 июля беспилотников в Севастополе

19:45 17.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки одного из беспилотников, атаковавших Севастополь в ночь на 16 июля, упали на медицинское учреждение, сломав трубу, из-за чего образовалась дыра в крыше. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя распространяющиеся в соцсетях недостоверные слухи.
Развожаев напомнил, что в результате атаки беспилотников на Севастополь в ночь на 16 июля никто не пострадал, никаких возгораний и повреждений домов не было зафиксировано. Однако некоторое время спустя в оперативные службы поступило два сообщения о том, что в некоторых местах обнаружены элементы беспилотников. При этом ряд Telegram-каналов выложили "одну и ту же фотографию с отверстием на крыше непонятного происхождения", сообщая, что один из атаковавших Севастополь БПЛА упал то ли на медцентр, то ли на гостиницу.
"Поясняю: обломки одного из беспилотников упали на крышу ремонтируемого здания диализного центра на ул. Героев Сталинграда. Отверстие в крыше образовалось от того, что падающий предмет сломал трубу от вытяжки", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на объект по его поручению должны выехать специалисты, чтобы при необходимости зафиксировать ущерб и оказать помощь.
Еще один вражеский беспилотник из числа тех, которые подавили силы РЭБ, был обнаружен в километре от Балаклавской ТЭС, в лесу, где и сдетонировал, добавил губернатор.
Развожаев в очередной раз призвал жителей не фотографировать и не публиковать информацию о результатах атак на Севастополь.

"Этим вы играете на руку только врагу. Они с большим удовольствием используют все ваши снимки, упиваясь своими несуществующими "перемогами". Если что-то увидели, пишите пожалуйста в @oborona92bot, информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам", – заключил Михаил Развожаев.

Ночью 16 июля Киев предпринял массированную атаку Севастополя беспилотниками. В 5-19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Некоторое время спустя он уточнил, что на внешнем рейде были уничтожены два надводных беспилотника, над морем сбили один БПЛА, еще один беспилотник уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами, а 5 подавили силами РЭБ. Позже в Минобороны подтвердили атаку на Севастополь восемью беспилотниками разного типа, которую отразили Черноморской флот и силы ПВО.
Сутки спустя, ночью 17 июля, Крымский мост атаковали вражеские беспилотники, погибли люди, пострадал ребенок. В результате взрыва повреждены пролеты. Движение по автомобильной части моста перекрыто. Движение автомобилей с неприоритетными грузами организовано по альтернативному сухопутному пути – через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. По мосту на данный момент ходят только поезда.
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НовостиНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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