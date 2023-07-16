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В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 16.07.2023
В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
На внешнем рейде Севастополя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T11:12
2023-07-16T11:22
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в городе ведется контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.Ночью 16 июля Киев предпринял массированную атаку Севастополя беспилотниками. В 5-19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Некоторое время спустя он уточнил, что над морем был сбит 1 БПЛА, 5 подавили силами РЭБ, еще один был уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами. Кроме того, на внешнем рейде уничтожены два надводных беспилотника.Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников – Аксенов Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины "Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
https://crimea.ria.ru/20230716/kak-rabotaet-morskoy-transport-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov-1130085451.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник

Развожаев: назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник подавлен системой РЭБ

11:12 16.07.2023 (обновлено: 11:22 16.07.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На внешнем рейде Севастополя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", – сообщил глава города в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе ведется контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.
Ночью 16 июля Киев предпринял массированную атаку Севастополя беспилотниками. В 5-19 утра губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Некоторое время спустя он уточнил, что над морем был сбит 1 БПЛА, 5 подавили силами РЭБ, еще один был уничтожен в районе мыса Манганари, между Казачьей и Камышовой бухтами. Кроме того, на внешнем рейде уничтожены два надводных беспилотника.
Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ.
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