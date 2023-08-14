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Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО
Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО
Власти Крыма намерены инициировать ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T09:35
2023-08-14T09:35
2023-08-14T09:35
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
закон и право
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информация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма намерены инициировать ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, те, кто публикует такие кадры, являются "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел".Руководитель региона призвал всех "проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне".Ранее представители властей Крыма, Севастополя и других регионов РФ неоднократно призывали граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, поскольку это помогает противнику корректировать свои удары по российским территориям.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхКрымский мост снова атакован - что известноВторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, закон и право, вооруженные силы россии, сми, информация
Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО
В Крыму предлагают ужесточить наказание за съемку стратегических объектов и систем обороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма намерены инициировать ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, те, кто публикует такие кадры, являются "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел".
Руководитель региона призвал всех "проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне".
Ранее представители властей Крыма, Севастополя и других регионов РФ неоднократно призывали граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, поскольку это помогает противнику корректировать свои удары по российским территориям.
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