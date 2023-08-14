https://crimea.ria.ru/20230814/aksenov-predlozhil-uzhestochit-nakazanie-za-semku-raboty-pvo-1130715566.html

Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО

Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО

Власти Крыма намерены инициировать ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T09:35

2023-08-14T09:35

2023-08-14T09:35

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

закон и право

вооруженные силы россии

сми

информация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма намерены инициировать ужесточение ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, те, кто публикует такие кадры, являются "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел".Руководитель региона призвал всех "проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне".Ранее представители властей Крыма, Севастополя и других регионов РФ неоднократно призывали граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, поскольку это помогает противнику корректировать свои удары по российским территориям.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхКрымский мост снова атакован - что известноВторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробности

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, закон и право, вооруженные силы россии, сми, информация