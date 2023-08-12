https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-snova-atakovan---chto-izvestno-1130694316.html
Крымский мост снова атакован - что известно
Крымский мост снова атакован - что известно - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост снова атакован - что известно
Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T13:28
2023-08-12T13:28
2023-08-12T13:44
крымский мост
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Гостей и жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В свою очередь советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Движение возобновится в ближайшее время", – добавил Крючков.Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Во время ЧП погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, олег крючков, атаки всу на крым, чп на крымском мосту
Крымский мост снова атакован - что известно
Что случилось на Крымском мосту: в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты.
13:28 12.08.2023 (обновлено: 13:44 12.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Гостей и жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В свою очередь советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
"Движение возобновится в ближайшее время", – добавил Крючков.
Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту
.
ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Во время ЧП погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.