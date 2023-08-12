https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-snova-atakovan---chto-izvestno-1130694316.html

Крымский мост снова атакован - что известно

Крымский мост снова атакован - что известно - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Крымский мост снова атакован - что известно

Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T13:28

2023-08-12T13:28

2023-08-12T13:44

крымский мост

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Гостей и жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В свою очередь советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Движение возобновится в ближайшее время", – добавил Крючков.Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Во время ЧП погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, олег крючков, атаки всу на крым, чп на крымском мосту