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Крымский мост снова атакован - что известно - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Крымский мост снова атакован - что известно
Крымский мост снова атакован - что известно - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост снова атакован - что известно
Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T13:28
2023-08-12T13:44
крымский мост
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
олег крючков
атаки всу на крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Гостей и жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В свою очередь советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Движение возобновится в ближайшее время", – добавил Крючков.Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Во время ЧП погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, олег крючков, атаки всу на крым, чп на крымском мосту
Крымский мост снова атакован - что известно

Что случилось на Крымском мосту: в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты.

13:28 12.08.2023 (обновлено: 13:44 12.08.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост 12 августа 2023 года
Крымский мост 12 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Две вражеские ракеты сбиты силами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Гостей и жителей республики просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В свою очередь советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
"Движение возобновится в ближайшее время", – добавил Крючков.
Ранее Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.
ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Во время ЧП погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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