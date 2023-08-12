https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-zakryt-1130693814.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост снова закрыт. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T12:36
2023-08-12T12:36
2023-08-12T12:40
крымский мост
керченский пролив
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транспорт
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Это второе за сутки перекрытие Крымского моста. Ранее движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около полвины второго ночи.
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, новости, новости крыма, транспорт, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Это второе за сутки перекрытие Крымского моста. Ранее движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около полвины второго ночи.