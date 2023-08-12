https://crimea.ria.ru/20230812/krymskiy-most-zakryt-1130693814.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост снова закрыт. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T12:36

2023-08-12T12:36

2023-08-12T12:40

крымский мост

керченский пролив

новости

новости крыма

транспорт

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Это второе за сутки перекрытие Крымского моста. Ранее движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около полвины второго ночи.

https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html

крымский мост

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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