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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост снова закрыт. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T12:36
2023-08-12T12:40
крымский мост
керченский пролив
новости
новости крыма
транспорт
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Это второе за сутки перекрытие Крымского моста. Ранее движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около полвины второго ночи.
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
крымский мост
керченский пролив
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, новости, новости крыма, транспорт, безопасность, безопасность республики крым и севастополя

Крымский мост закрыт

12:36 12.08.2023 (обновлено: 12:40 12.08.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Это второе за сутки перекрытие Крымского моста. Ранее движение по транспортному переходу через Керченский пролив приостанавливали около полвины второго ночи.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
06:58
Крым атакован двумя десятками дронов - МО
 
Крымский мостКерченский проливНовостиНовости КрымаТранспортБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
12:36Крымский мост закрыт
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