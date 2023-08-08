https://crimea.ria.ru/20230808/zvuki-vystrelov-v-chernomorskom-rayone--budet-gromko-tri-dnya-1130608198.html
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T18:08
2023-08-08T18:08
2023-08-08T18:08
наталья писарева
новости крыма
учения
черноморский район
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Так, 4 августа учения с тренировочными стрельбами прошли на Северной стороне в Севастополе. До этого силовики проводили плановые учения в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуСтрельба и взрывы в Севастополе – причина
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_ff633040d03353ab45ab138c5752ec5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья писарева, новости крыма, учения, черноморский район, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
Власти: в Черноморском районе 9-11 августа будет громко – пройдут военные учения