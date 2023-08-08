https://crimea.ria.ru/20230808/zvuki-vystrelov-v-chernomorskom-rayone--budet-gromko-tri-dnya-1130608198.html

Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня

Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня

Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T18:08

2023-08-08T18:08

2023-08-08T18:08

наталья писарева

новости крыма

учения

черноморский район

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Так, 4 августа учения с тренировочными стрельбами прошли на Северной стороне в Севастополе. До этого силовики проводили плановые учения в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуСтрельба и взрывы в Севастополе – причина

черноморский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья писарева, новости крыма, учения, черноморский район, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя