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Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T18:08
2023-08-08T18:08
наталья писарева
новости крыма
учения
черноморский район
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Так, 4 августа учения с тренировочными стрельбами прошли на Северной стороне в Севастополе. До этого силовики проводили плановые учения в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуСтрельба и взрывы в Севастополе – причина
черноморский район
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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наталья писарева, новости крыма, учения, черноморский район, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Звуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня

Власти: в Черноморском районе 9-11 августа будет громко – пройдут военные учения

18:08 08.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки выстрелов, которые будут слышны в Черноморском районе в ближайшие три дня, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.
"Уважаемые жители и гости Черноморского района! Для поддержания боеспособности войск 9, 10 и 11 августа на территории района будут проходить плановые учения. Призываю не паниковать, когда будут слышны звуки выстрелов", - написала она в своем Telegram-канале.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Так, 4 августа учения с тренировочными стрельбами прошли на Северной стороне в Севастополе. До этого силовики проводили плановые учения в Евпатории.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Наталья ПисареваНовости КрымаУченияЧерноморский районАрмия и флотВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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