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Стрельба и взрывы в Севастополе – причина
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина
В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T20:02
2023-08-03T20:02
2023-08-03T20:05
севастополь
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: Развожаев назвал причинуПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияБудут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина
Развожаев: в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах в Севастополе идут учения флота
20:02 03.08.2023 (обновлено: 20:05 03.08.2023)