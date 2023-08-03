https://crimea.ria.ru/20230803/strelba-i-vzryvy-v-sevastopole--prichina-1130523578.html

Стрельба и взрывы в Севастополе – причина

Стрельба и взрывы в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Стрельба и взрывы в Севастополе – причина

В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T20:02

2023-08-03T20:02

2023-08-03T20:05

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: Развожаев назвал причинуПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияБудут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество