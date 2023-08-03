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Стрельба и взрывы в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Стрельба и взрывы в Севастополе – причина
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина
В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T20:02
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севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: Развожаев назвал причинуПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияБудут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Стрельба и взрывы в Севастополе – причина

Развожаев: в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах в Севастополе идут учения флота

20:02 03.08.2023 (обновлено: 20:05 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя подразделения Черноморского флота проводят тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20.30 в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. И добавил, что "в городе все спокойно".
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В пятницу плановые учения силовых структур проходили и в Армянске. Накануне учения военных прошли и в Евпатории.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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