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В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 31.07.2023
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T18:17
2023-07-31T18:17
2023-07-31T18:17
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеВ Севастополе стреляют на Южном и Северном молах – причиныЗвуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
Развожаев: в Стрелецкой бухте Севастополя проходит тренировка с практической стрельбой