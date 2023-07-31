https://crimea.ria.ru/20230731/v-sevastopole-gromko-razvozhaev-nazval-prichinu-1130455668.html

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 31.07.2023

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T18:17

2023-07-31T18:17

2023-07-31T18:17

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеВ Севастополе стреляют на Южном и Северном молах – причиныЗвуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма