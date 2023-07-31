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В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 31.07.2023
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T18:17
2023-07-31T18:17
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеВ Севастополе стреляют на Южном и Северном молах – причиныЗвуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

Развожаев: в Стрелецкой бухте Севастополя проходит тренировка с практической стрельбой

18:17 31.07.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которая продлится ориентировочно до 18:30. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Стрелецкой бухте ориентировочно до 18.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО", - написал он в своем Telegram-канале и добавил, что в городе все спокойно.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотНовости Крыма
 
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