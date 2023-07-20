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Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе
На одном из полигонов Севастополя проходит тренировка военнослужащих по стрельбе из штатного вооружения. Учения продлятся в течение всего четверга, сообщил... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T11:34
2023-07-20T11:35
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На одном из полигонов Севастополя проходит тренировка военнослужащих по стрельбе из штатного вооружения. Учения продлятся в течение всего четверга, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Днем ранее на Южном и Северном молах флот проводил тренировку расчетов ППДО.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробностиВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе

Развожаев: в Севастополе проходят учения военных – звуки стрельбы будут слышны весь день

11:34 20.07.2023 (обновлено: 11:35 20.07.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный на учениях
Военный на учениях - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На одном из полигонов Севастополя проходит тренировка военнослужащих по стрельбе из штатного вооружения. Учения продлятся в течение всего четверга, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения", – написал он в Telegram-канале и добавил, что "учения будут идти весь день".
Днем ранее на Южном и Северном молах флот проводил тренировку расчетов ППДО.
В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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