https://crimea.ria.ru/20230720/budut-strelyat-ves-den-razvozhaev-predupredil-ob-ucheniyakh-v-sevastopole-1130186762.html

Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе

Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в Севастополе

На одном из полигонов Севастополя проходит тренировка военнослужащих по стрельбе из штатного вооружения. Учения продлятся в течение всего четверга, сообщил... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T11:34

2023-07-20T11:34

2023-07-20T11:35

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На одном из полигонов Севастополя проходит тренировка военнослужащих по стрельбе из штатного вооружения. Учения продлятся в течение всего четверга, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Днем ранее на Южном и Северном молах флот проводил тренировку расчетов ППДО.В Севастополе и Крыму тренировки военнослужащих и силовиков проходят практически ежедневно. Главы городов и районов своевременно предупреждают гостей и местное население.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотникАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробностиВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

https://crimea.ria.ru/20230717/razvozhaev-razveyal-slukhi-o-povrezhdenii-bespilotnikami-sotsialnykh-obektov-1130128043.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма