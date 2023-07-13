https://crimea.ria.ru/20230713/zvuki-strelkovogo-oruzhiya-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1130028245.html

Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит

Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит

В Севастополе военнослужащие военно-морского флота РФ проведу тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T09:11

2023-07-13T09:11

2023-07-13T09:31

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащие военно-морского флота РФ проведу тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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