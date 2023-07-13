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Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит
Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит
В Севастополе военнослужащие военно-морского флота РФ проведу тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T09:11
2023-07-13T09:31
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащие военно-морского флота РФ проведу тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма
Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит

В Севастополе флот проведет тренировки со стрельбой из стрелкового оружия – будет громко

09:11 13.07.2023 (обновлено: 09:31 13.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащие военно-морского флота РФ проведу тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"В Камышовой бухте ориентировочно с 9:30 до 10:00 флот проводит тренировку расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. В городе все спокойно, подчеркнул он.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиНовости Крыма
 
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