https://crimea.ria.ru/20230710/vsu-pytalis-udarit-raketoy-po-krymskomu-mostu-1129924077.html

ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 10.07.2023

ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

Одна из четырех ракет, которые были сбиты российсикми средствами ПВО 9 июля, была направлена на Крымский мост, сообщил начальник главного штаба ВКС Виктор... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T09:39

2023-07-10T09:39

2023-07-10T09:39

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ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Одна из четырех ракет, которые были сбиты российсикми средствами ПВО 9 июля, была направлена на Крымский мост, сообщил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов.По его словам, одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.Как сообщалось, Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Все атакаи отбиты. Жертв и разрушений нет.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за суткиКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыМоскву атаковали украинские беспилотники - что известно

крымский мост

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, министерство обороны рф, крымский мост, пво, воздушно-космический силы (вкс), ростовская область, виктор афзалов, валерий герасимов, сергей аксенов