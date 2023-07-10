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ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 10.07.2023
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
Одна из четырех ракет, которые были сбиты российсикми средствами ПВО 9 июля, была направлена на Крымский мост, сообщил начальник главного штаба ВКС Виктор... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T09:39
2023-07-10T09:39
новости
армия и флот
сво
министерство обороны рф
крымский мост
пво
воздушно-космический силы (вкс)
ростовская область
виктор афзалов
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Одна из четырех ракет, которые были сбиты российсикми средствами ПВО 9 июля, была направлена на Крымский мост, сообщил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов.По его словам, одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.Как сообщалось, Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Все атакаи отбиты. Жертв и разрушений нет.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за суткиКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыМоскву атаковали украинские беспилотники - что известно
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, армия и флот, сво, министерство обороны рф, крымский мост, пво, воздушно-космический силы (вкс), ростовская область, виктор афзалов, валерий герасимов, сергей аксенов
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

МО: 9 июля ВСУ пытались атаковать Крымский мост

09:39 10.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Одна из четырех ракет, которые были сбиты российсикми средствами ПВО 9 июля, была направлена на Крымский мост, сообщил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов.
По его словам, одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.

"Средствами ПВО уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Как сообщалось, Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Все атакаи отбиты. Жертв и разрушений нет.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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НовостиАрмия и флотСВОМинистерство обороны РФКрымский мостПВОВоздушно-космический силы (ВКС)Ростовская областьВиктор АфзаловВалерий ГерасимовСергей Аксенов
 
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