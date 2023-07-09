https://crimea.ria.ru/20230709/nad-kerchyu-sbita-krylataya-raketa-1129909252.html

Над Керчью сбита крылатая ракета

Над Керчью сбита крылатая ракета - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Над Керчью сбита крылатая ракета

В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T12:16

2023-07-09T12:16

2023-07-09T12:27

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новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотниковКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230610/nad-krymom-sbity-dve-ballisticheskie-rakety-grom-2-1129297158.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, керчь, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, происшествия