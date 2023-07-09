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Над Керчью сбита крылатая ракета - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Над Керчью сбита крылатая ракета
Над Керчью сбита крылатая ракета - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Над Керчью сбита крылатая ракета
В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T12:16
2023-07-09T12:27
крым
пво
керчь
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотниковКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230610/nad-krymom-sbity-dve-ballisticheskie-rakety-grom-2-1129297158.html
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крым, пво, керчь, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, происшествия
Над Керчью сбита крылатая ракета

Аксенов: ПВО сбила над Керчью крылатую ракету

12:16 09.07.2023 (обновлено: 12:27 09.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВъезд в город Керчь
Въезд в город Керчь - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.
По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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КрымПВОКерчьБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновНовости КрымаПроисшествия
 
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