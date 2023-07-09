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Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными больше 550 солдат и иностранных наемников на основных линиях соприкосновения. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T16:41
2023-07-09T16:54
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
запорожская область
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харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными больше 550 солдат и иностранных наемников на основных линиях соприкосновения. Об этом рассказали в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах. В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления.На Донецком направленииУточняется, что Киев не оставляет попыток наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.Потери ВСУ на Донецком направлении в живой силе за сутки составили до 180-ти боевиков и наемников."В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - говорится в сообщении.Южно-Донецком и Запорожском направленияхПотери ВСУ в живой силе на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников.В Минобороны уточнили, что возле населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.Также возле населенного пункта Ровнополь ДНР ликвидирована украинская группа диверсантов.На Краснолиманском, Купянском и Херсонском направленияхНа Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.За сутки уничтожено до 80-ти боевиков ВСУ. В окрестностях Серебрянского лесничества пресечена работа сразу двух ДРГ противника."На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области", - сообщили в Минобороны. Также подсчитано, что здесь уничтожено около двух десятков украинских военнослужащих.На Херсонском направлении потери ВСУ составляют до 60-ти человек.Сколько техники потеряли ВСУТакже в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные уничтожили почти полсотни единиц техники противника, в том числе, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, два самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", а также артиллерийская система М777, сделанная в Штатах.Кроме того, российские военные за сутки подбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации.Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все атаки отбиты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в ДонбассеУничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУАрмия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, харьковская область, новости
Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли больше 550 человек убитыми и ранеными

16:41 09.07.2023 (обновлено: 16:54 09.07.2023)
 
© РИА НовостиСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными больше 550 солдат и иностранных наемников на основных линиях соприкосновения. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах. В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления.

На Донецком направлении

Уточняется, что Киев не оставляет попыток наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
Потери ВСУ на Донецком направлении в живой силе за сутки составили до 180-ти боевиков и наемников.
"В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - говорится в сообщении.

Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Потери ВСУ в живой силе на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников.
В Минобороны уточнили, что возле населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.
Также возле населенного пункта Ровнополь ДНР ликвидирована украинская группа диверсантов.
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На Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях

На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.
За сутки уничтожено до 80-ти боевиков ВСУ. В окрестностях Серебрянского лесничества пресечена работа сразу двух ДРГ противника.
"На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области", - сообщили в Минобороны. Также подсчитано, что здесь уничтожено около двух десятков украинских военнослужащих.
На Херсонском направлении потери ВСУ составляют до 60-ти человек.
Сколько техники потеряли ВСУ
Также в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные уничтожили почти полсотни единиц техники противника, в том числе, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, два самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", а также артиллерийская система М777, сделанная в Штатах.
Кроме того, российские военные за сутки подбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все атаки отбиты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек.
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