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Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника превысили 400... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T14:59
2023-07-09T14:59
2023-07-09T15:10
сво
потери всу
вооруженные силы россии
запорожская область
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника превысили 400 боевиков и наемников. Об этом сообщается в сводке Минобороны.На Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУОни хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУПотери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, потери всу , вооруженные силы россии, запорожская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), новости, всу (вооруженные силы украины)
Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
Минобороны: до 400 боевиков и наемников убиты при попытках атаковать российские силы
14:59 09.07.2023 (обновлено: 15:10 09.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника превысили 400 боевиков и наемников. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
На Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики.
"За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказано в сообщении.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
"Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики.
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.
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