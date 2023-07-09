https://crimea.ria.ru/20230709/armiya-rossii-gromit-boevikov-vsu-i-naemnikov-pri-popytkakh-nastupleniya-1129911107.html

Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления

Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления

В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника превысили 400... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T14:59

2023-07-09T14:59

2023-07-09T15:10

сво

потери всу

вооруженные силы россии

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новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В течение суток российские войска отразили все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери противника превысили 400 боевиков и наемников. Об этом сообщается в сводке Минобороны.На Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУОни хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУПотери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа

https://crimea.ria.ru/20230709/dnepr-razbil-5-mest-dislokatsii-vsu-na-khersonschine---ubity-68-boevikov-1129910787.html

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