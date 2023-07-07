https://crimea.ria.ru/20230707/oni-khuzhe-fashistov-plennyy-boevik-rasskazal-ob-obstanovke-v-vsu-1129881125.html

Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ

Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ

Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T21:19

2023-07-07T21:19

2023-07-07T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Федор Миранчук. Видео допроса опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.По словам пленного, тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую."Они хуже фашистов. Мы работали у них, как рабы. Нам давали всего 15 минут на отдых", - рассказывает боевик.После штрафбата Миранчук попал на нулевые позиции, в мотопехоту. Пленный солдат считает, что выжить в рядах ВСУ можно лишь одним способом - сдавшись в плен.Военнослужащие ВСУ часто сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвыПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступленияПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских

https://crimea.ria.ru/20230629/nas-rasstrelyayut-boevik-vsu-rasskazal-kak-komandir-pomog-sdatsya-v-plen-1129724002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , видео, нацгвардия украины