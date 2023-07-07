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Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T21:19
2023-07-07T21:19
новости
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
видео
нацгвардия украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Федор Миранчук. Видео допроса опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.По словам пленного, тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую."Они хуже фашистов. Мы работали у них, как рабы. Нам давали всего 15 минут на отдых", - рассказывает боевик.После штрафбата Миранчук попал на нулевые позиции, в мотопехоту. Пленный солдат считает, что выжить в рядах ВСУ можно лишь одним способом - сдавшись в плен.Военнослужащие ВСУ часто сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвыПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступленияПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
https://crimea.ria.ru/20230629/nas-rasstrelyayut-boevik-vsu-rasskazal-kak-komandir-pomog-sdatsya-v-plen-1129724002.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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новости, сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , видео, нацгвардия украины
Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ

Пленный боевик ВСУ рассказал о работе нацгвардии Украины на уничтожение отступающих

21:19 07.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Федор Миранчук. Видео допроса опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.

"У нас сумасшедшие потери были, командиры не умели воевать, нас посылали на мясо. С каждым разом людей становилось все меньше и меньше. Бежали люди, но за спиной была национальная гвардия, которая "ширяла" в спины. Некоторым удавалось сбежать, а некоторым – нет", – признается на видео украинский солдат.

По словам пленного, тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую.
"Они хуже фашистов. Мы работали у них, как рабы. Нам давали всего 15 минут на отдых", - рассказывает боевик.
После штрафбата Миранчук попал на нулевые позиции, в мотопехоту. Пленный солдат считает, что выжить в рядах ВСУ можно лишь одним способом - сдавшись в плен.
Военнослужащие ВСУ часто сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области.
Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям.
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НовостиСВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВидеоНацгвардия Украины
 
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