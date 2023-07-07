Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
Пленный боевик ВСУ рассказал о работе нацгвардии Украины на уничтожение отступающих
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Заградотряды нацгвардии Украины гонят украинских солдат на верную смерть, а тех, кто хочет сдаться или отступить – ликвидируют. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Федор Миранчук. Видео допроса опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
"У нас сумасшедшие потери были, командиры не умели воевать, нас посылали на мясо. С каждым разом людей становилось все меньше и меньше. Бежали люди, но за спиной была национальная гвардия, которая "ширяла" в спины. Некоторым удавалось сбежать, а некоторым – нет", – признается на видео украинский солдат.
По словам пленного, тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую.
"Они хуже фашистов. Мы работали у них, как рабы. Нам давали всего 15 минут на отдых", - рассказывает боевик.
После штрафбата Миранчук попал на нулевые позиции, в мотопехоту. Пленный солдат считает, что выжить в рядах ВСУ можно лишь одним способом - сдавшись в плен.
Военнослужащие ВСУ часто сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области.
Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям.
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