Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-obstrelyali-avtobus-s-mirnymi-zhitelyami-v-dnr--est-zhertvy-1129771091.html
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
Пассажирский автобус, направлявшийся в Донецк, обстрелян ВСУ в поселке Еленовка Волновахского района (ДНР), предварительно известно об одном погибшем. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
новости
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129462662_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_99d4a1585a4dab042a115858e64945af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус, направлявшийся в Донецк, обстрелян ВСУ в поселке Еленовка Волновахского района (ДНР), предварительно известно об одном погибшем. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее утром 3 июля Алексе Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ пгт Еленовка были повреждены частные дома на одной из улиц, а на нескольких улицах перебита линия электропередач 110 кВт, из-за чего все они оказались обесточены.В конце июня ВСУ обстреляли торговый и бизнес-центру в Донецке из РСЗО – погибли люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за суткиБольше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230703/ukrainskie-boeviki-30-raz-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-minuvshey-nochyu-1129767353.html
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129462662_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f07337c3dbe068a8bb62ccc6817c4996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы

Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус под Донецком – есть жертвы

12:54 03.07.2023
 
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус, направлявшийся в Донецк, обстрелян ВСУ в поселке Еленовка Волновахского района (ДНР), предварительно известно об одном погибшем. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела пгт Еленовка вражеский снаряд попал в автобус "Волноваха – Донецк". Погиб пассажир, анкетные данные уточняются", – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее утром 3 июля Алексе Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ пгт Еленовка были повреждены частные дома на одной из улиц, а на нескольких улицах перебита линия электропередач 110 кВт, из-за чего все они оказались обесточены.
В конце июня ВСУ обстреляли торговый и бизнес-центру в Донецке из РСЗО – погибли люди.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
Украинские боевики
09:49
Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью
НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУДонецк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
15:20Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста
15:01В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта
14:43Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева
14:32На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями
14:21Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
14:05Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
13:49Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
13:37В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей
13:23Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
13:07Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
12:55Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"
12:54ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
12:21Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию"
12:19Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
12:09РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
11:43Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
11:27Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ
11:11Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
11:02Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
Лента новостейМолния