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ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
Пассажирский автобус, направлявшийся в Донецк, обстрелян ВСУ в поселке Еленовка Волновахского района (ДНР), предварительно известно об одном погибшем. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
2023-07-03T12:54
новости
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус, направлявшийся в Донецк, обстрелян ВСУ в поселке Еленовка Волновахского района (ДНР), предварительно известно об одном погибшем. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее утром 3 июля Алексе Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ пгт Еленовка были повреждены частные дома на одной из улиц, а на нескольких улицах перебита линия электропередач 110 кВт, из-за чего все они оказались обесточены.В конце июня ВСУ обстреляли торговый и бизнес-центру в Донецке из РСЗО – погибли люди. Читайте также на РИА Новости Крым:Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за суткиБольше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
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новости, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус под Донецком – есть жертвы