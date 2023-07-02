https://crimea.ria.ru/20230702/levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-vypustili-77-snaryadov-za-sutki-1129755360.html

Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки

Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки

ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T09:34

2023-07-02T09:34

2023-07-02T09:34

сво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 снарядов, сообщают экстренные службы региона.По Алешкам противник выпустил девятнадцать снарядов, по Казачьим Лагерям и Старой Збурьевке - по девять, по населенному пункту Саги - восемь, по Подстепному - шесть.Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. При этом бойцы группировки войск "Днепр" накануне ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

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россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости, украина, россия