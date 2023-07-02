Рейтинг@Mail.ru
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230702/levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-vypustili-77-snaryadov-za-sutki-1129755360.html
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T09:34
2023-07-02T09:34
сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129453564_0:393:591:725_1920x0_80_0_0_e212cb2ddd02dafeb46e11fe80248a9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 снарядов, сообщают экстренные службы региона.По Алешкам противник выпустил девятнадцать снарядов, по Казачьим Лагерям и Старой Збурьевке - по девять, по населенному пункту Саги - восемь, по Подстепному - шесть.Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. При этом бойцы группировки войск "Днепр" накануне ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
херсонская область
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129453564_0:338:591:781_1920x0_80_0_0_d86cbbf4fcca41990b9109dd6b7e5ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости, украина, россия
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки

Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 снарядов по левобережью Херсонщины

09:34 02.07.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрелы в Новой Каховке
Обстрелы в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 снарядов, сообщают экстренные службы региона.
По Алешкам противник выпустил девятнадцать снарядов, по Казачьим Лагерям и Старой Збурьевке - по девять, по населенному пункту Саги - восемь, по Подстепному - шесть.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Крынках, Васильевке, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.
Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.
При этом бойцы группировки войск "Днепр" накануне ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
 
СВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьПроисшествияНовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра
11:46Беспорядки во Франции: масштабы растут
11:29В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов
11:10Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело
10:55Пробка перед Крымским мостом растет
10:44В новых регионах будут развивать водный транспорт - Путин
10:36Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
10:17Как работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля
09:58Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы
09:34Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
09:16Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
08:45Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка
08:22Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
07:57Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
21:22Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось
19:56Главные события и заявления дня: 1 июля
19:39Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических
19:07Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
Лента новостейМолния