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Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T09:34
2023-07-02T09:34
2023-07-02T09:34
сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, в течении суток украинские боевики выпустили по мирным городам и селам 77 снарядов, сообщают экстренные службы региона.По Алешкам противник выпустил девятнадцать снарядов, по Казачьим Лагерям и Старой Збурьевке - по девять, по населенному пункту Саги - восемь, по Подстепному - шесть.Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. При этом бойцы группировки войск "Днепр" накануне ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
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сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости, украина, россия
Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за сутки
Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 снарядов по левобережью Херсонщины