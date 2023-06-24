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Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях
Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях
Деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик за... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T16:47
2023-06-24T16:47
сво
министерство обороны рф
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Миноброны РФ.В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, три пикапа, самоходка "Акация" и гаубица Д-30.Кроме того, на Купянском направлении в Ягодном и Берестовом Харьковской области уничтожены еще три украинские ДРГ. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух топливных хранилищ и склада с боеприпасами ВСУ в районе Днепропетровска.Ране в военном ведомстве сообщили, в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях
https://crimea.ria.ru/20230624/v-khersonskoy-oblasti-aktivizirovalis-obstrely-so-storony-ukrainy-1129601916.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу
Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ: ликвидировано 130 боевиков

16:47 24.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Миноброны РФ.

"Три диверсионно-разведывательных группы уничтожено в районе Ямполовки и Торского Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной республики", – говорится в сообщении.

В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, три пикапа, самоходка "Акация" и гаубица Д-30.
Кроме того, на Купянском направлении в Ягодном и Берестовом Харьковской области уничтожены еще три украинские ДРГ. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
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В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух топливных хранилищ и склада с боеприпасами ВСУ в районе Днепропетровска.
Ране в военном ведомстве сообщили, в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУКонтрнаступление ВСУ
 
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