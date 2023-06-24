https://crimea.ria.ru/20230624/shest-ukrainskikh-drg-likvidirovany-na-kupryanskom-i-donetskom-napravleniyakh-1129602227.html

Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях

Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купрянском и Донецком направлениях

Деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик за... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

сво

министерство обороны рф

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Миноброны РФ.В результате уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, три пикапа, самоходка "Акация" и гаубица Д-30.Кроме того, на Купянском направлении в Ягодном и Берестовом Харьковской области уничтожены еще три украинские ДРГ. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух топливных хранилищ и склада с боеприпасами ВСУ в районе Днепропетровска.Ране в военном ведомстве сообщили, в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях

https://crimea.ria.ru/20230624/v-khersonskoy-oblasti-aktivizirovalis-obstrely-so-storony-ukrainy-1129601916.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу