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ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области
ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.07.2023
ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области
ВСУ в минувшие сутки выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T10:02
2023-07-01T10:02
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
общество
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в минувшие сутки выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по Алешкам украинские войска выпустили девять снарядов, по Голой Пристани – восемь, по Корсункам – 12, по Казачьим Лагерям и Крынкам – по девять.ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру и ночью. По населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Корсунка и Алешки выпущено в общей сложности 35 артиллерийских снарядов. Информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, и к трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядовШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области

ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области

10:02 01.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в минувшие сутки выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течении дня ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по пяти населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Так, по Алешкам украинские войска выпустили девять снарядов, по Голой Пристани – восемь, по Корсункам – 12, по Казачьим Лагерям и Крынкам – по девять.
ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру и ночью. По населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Корсунка и Алешки выпущено в общей сложности 35 артиллерийских снарядов. Информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииОбществоПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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