https://crimea.ria.ru/20230701/vsu-vypustili-82-snaryada-iz-stvolnoy-artillerii-po-khersonskoy-oblasti-1129744723.html

ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области

ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.07.2023

ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по Херсонской области

ВСУ в минувшие сутки выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T10:02

2023-07-01T10:02

2023-07-01T10:02

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

общество

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127098970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7ce7daf80cddeb6fb72f9aa9f205a71b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в минувшие сутки выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по Алешкам украинские войска выпустили девять снарядов, по Голой Пристани – восемь, по Корсункам – 12, по Казачьим Лагерям и Крынкам – по девять.ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру и ночью. По населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Корсунка и Алешки выпущено в общей сложности 35 артиллерийских снарядов. Информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, и к трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядовШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях

https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, происшествия, всу (вооруженные силы украины)