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ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов
ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 30.06.2023
ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов
Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T10:25
2023-06-30T10:25
херсонская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
новая каховка
каховка
алешки
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Как сообщают экстренные службы региона, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии в общей сложности 57 снарядов, из них по селу Корсунка - 9 снарядов, по поселку Казачьи Лагеря – 7; по населенному пункту Крынки – 6, по Голой Пристани – 12. В Алешках, которые и без того значительно пострадали после разрушения Каховской ГЭС, упало 9 снарядов; по селу Кардашинка выпустили 8 снарядов и 6 – по Песчановке.Количество жертв среди гражданского населения и масштаб разрушения инфраструктуры уточняются.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что сейчас происходит на Антоновском мосту. В этом районе российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
херсонская область
новая каховка
каховка
алешки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, каховка, алешки, обстрелы всу, новости
ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов

Обстрелы в Херсонской области: ВСУ выпустили по левому берегу более 80 снарядов

10:25 30.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области.
Как сообщают экстренные службы региона, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии в общей сложности 57 снарядов, из них по селу Корсунка - 9 снарядов, по поселку Казачьи Лагеря – 7; по населенному пункту Крынки – 6, по Голой Пристани – 12.
В Алешках, которые и без того значительно пострадали после разрушения Каховской ГЭС, упало 9 снарядов; по селу Кардашинка выпустили 8 снарядов и 6 – по Песчановке.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Пролетарке, Песчановке, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Количество жертв среди гражданского населения и масштаб разрушения инфраструктуры уточняются.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что сейчас происходит на Антоновском мосту. В этом районе российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег.
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Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
 
Херсонская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новая КаховкаКаховкаАлешкиОбстрелы ВСУНовости
 
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