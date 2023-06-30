https://crimea.ria.ru/20230630/vsu-vypustili-po-levomu-beregu-dnepra-bolee-80-snaryadov-1129736826.html

ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов

ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов - РИА Новости Крым, 30.06.2023

ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов

Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T10:25

2023-06-30T10:25

2023-06-30T10:25

херсонская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

новая каховка

каховка

алешки

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Как сообщают экстренные службы региона, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии в общей сложности 57 снарядов, из них по селу Корсунка - 9 снарядов, по поселку Казачьи Лагеря – 7; по населенному пункту Крынки – 6, по Голой Пристани – 12. В Алешках, которые и без того значительно пострадали после разрушения Каховской ГЭС, упало 9 снарядов; по селу Кардашинка выпустили 8 снарядов и 6 – по Песчановке.Количество жертв среди гражданского населения и масштаб разрушения инфраструктуры уточняются.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что сейчас происходит на Антоновском мосту. В этом районе российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

херсонская область

новая каховка

каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), новая каховка, каховка, алешки, обстрелы всу, новости