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Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

Безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 600 человек, поражена живая сила и техника украинских сил в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T15:26

2023-06-27T15:26

2023-06-27T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 600 человек, поражена живая сила и техника украинских сил в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сообщении.В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.Краснолиманское направлениеУмелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Нанесены поражения подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка. Кроме того, возле Червоной Дибровы пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - проинформировали в ведомстве.Донецкое направлениеВ ходе ведения активной обороны подразделения группировки войск "Южная" успешно отразили семь атак противника. Возле донецкой Авдеевки уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника. А на Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Возле села Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Общие потери противника составили около 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - добавили в оборонном ведомстве.Купянское и Херсонское направленияЗдесь работает штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Западная". Российскими силами поражены подразделения противника в пяти населенных пунктах Харьковской области и ЛНР. Также возле Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери противника за сутки составили более 30 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230627/rossiyskie-istrebiteli-su-34-razgromili-tri-punkta-vsu-1129654690.html

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