https://crimea.ria.ru/20230627/sotni-ubitykh-i-razbitaya-tekhnika-zapada--poteri-vsu-i-uspekhi-armii-rossii-1129670992.html
Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Сотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
Безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 600 человек, поражена живая сила и техника украинских сил в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T15:26
2023-06-27T15:26
2023-06-27T15:26
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 600 человек, поражена живая сила и техника украинских сил в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сообщении.В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.Краснолиманское направлениеУмелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Нанесены поражения подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка. Кроме того, возле Червоной Дибровы пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - проинформировали в ведомстве.Донецкое направлениеВ ходе ведения активной обороны подразделения группировки войск "Южная" успешно отразили семь атак противника. Возле донецкой Авдеевки уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника. А на Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Возле села Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Общие потери противника составили около 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - добавили в оборонном ведомстве.Купянское и Херсонское направленияЗдесь работает штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Западная". Российскими силами поражены подразделения противника в пяти населенных пунктах Харьковской области и ЛНР. Также возле Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери противника за сутки составили более 30 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230627/rossiyskie-istrebiteli-su-34-razgromili-tri-punkta-vsu-1129654690.html
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область, запорожская область, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 600 человек, поражена живая сила и техника украинских сил в 112 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", - говорится в сообщении.
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Краснолиманское направление
Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Нанесены поражения подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка. Кроме того, возле Червоной Дибровы пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - проинформировали в ведомстве.
Донецкое направление
В ходе ведения активной обороны подразделения группировки войск "Южная" успешно отразили семь атак противника. Возле донецкой Авдеевки уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
В районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника. А на Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. Возле села Работино Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ.
"Общие потери противника составили около 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - добавили в оборонном ведомстве.
Купянское и Херсонское направления
Здесь работает штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Западная". Российскими силами поражены подразделения противника в пяти населенных пунктах Харьковской области и ЛНР. Также возле Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
"Общие потери противника за сутки составили более 30 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны.
А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено около 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ
, а также уничтожили узел связи украинских сил.
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