"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
Минобороны: "Вагнер" готовится передать тяжелую технику подразделениям Армии РФ
12:06 27.06.2023 (обновлено: 12:07 27.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны.
"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. К этому времени дело о вооруженном мятеже прекращено.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших остается неизвестным, однако факт гибели летчиков подтвердил президент РФ Владимир Путин.
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