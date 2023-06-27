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"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил - РИА Новости Крым, 27.06.2023
"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:06
2023-06-27T12:07
попытка вооруженного мятежа в россии
министерство обороны рф
чвк "вагнер"
вооруженные силы россии
оружие
новости
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны.Уточняется, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. К этому времени дело о вооруженном мятеже прекращено.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России. По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших остается неизвестным, однако факт гибели летчиков подтвердил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковПутин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
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попытка вооруженного мятежа в россии, министерство обороны рф, чвк "вагнер", вооруженные силы россии, оружие, новости, россия, армия и флот
"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил

Минобороны: "Вагнер" готовится передать тяжелую технику подразделениям Армии РФ

12:06 27.06.2023 (обновлено: 12:07 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны.
"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
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В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. К этому времени дело о вооруженном мятеже прекращено.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших остается неизвестным, однако факт гибели летчиков подтвердил президент РФ Владимир Путин.
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Попытка вооруженного мятежа в РоссииМинистерство обороны РФЧВК "Вагнер"Вооруженные силы РоссииОружиеНовостиРоссияАрмия и флот
 
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