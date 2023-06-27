https://crimea.ria.ru/20230627/vagner-peredaet-tyazheluyu-tekhniku-podrazdeleniyam-vooruzhennykh-sil-1129660277.html

"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил

"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил - РИА Новости Крым, 27.06.2023

"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил

Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:06

2023-06-27T12:06

2023-06-27T12:07

попытка вооруженного мятежа в россии

министерство обороны рф

чвк "вагнер"

вооруженные силы россии

оружие

новости

россия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии, сообщили во вторник в Минобороны.Уточняется, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. К этому времени дело о вооруженном мятеже прекращено.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России. По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших остается неизвестным, однако факт гибели летчиков подтвердил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковПутин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230626/putin-boytsy-vagnera-mogut-podpisat-kontrakt-s-mo-ili-ekhat-v-belarus-1129651761.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

попытка вооруженного мятежа в россии, министерство обороны рф, чвк "вагнер", вооруженные силы россии, оружие, новости, россия, армия и флот