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Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ
Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ
При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено. об РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T11:06
2023-06-27T11:06
2023-06-27T11:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено. об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
https://crimea.ria.ru/20230626/putin-boytsy-vagnera-mogut-podpisat-kontrakt-s-mo-ili-ekhat-v-belarus-1129651761.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, попытка вооруженного мятежа в россии, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, дмитрий песков, чвк "вагнер"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено. об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - сообщили в спецслужбе.
Попытка вооруженного мятежа в России
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта
на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.
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