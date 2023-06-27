https://crimea.ria.ru/20230627/fsb-prekratila-delo-o-vooruzhennom-myatezhe--1129658271.html

Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ

Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ

При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено. об РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T11:06

2023-06-27T11:06

2023-06-27T11:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

попытка вооруженного мятежа в россии

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

дмитрий песков

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901400_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_753e8d6567c7ebb39214281b4ea812e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено. об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров

https://crimea.ria.ru/20230626/putin-boytsy-vagnera-mogut-podpisat-kontrakt-s-mo-ili-ekhat-v-belarus-1129651761.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, попытка вооруженного мятежа в россии, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, дмитрий песков, чвк "вагнер"