Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240511/v-peterburge-zaderzhan-podozrevaemyy-po-delu-o-padenii-avtobusa-v-reku-1137201166.html
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку
Начальник автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП с автобусом, сообщило СК России в... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T22:11
2024-05-11T22:20
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Начальник автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП с автобусом, сообщило СК России в Telegram-канале.Уточняется, что, по данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха."В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240511/v-kompanii-vledeltse-upavshego-v-reku-avtobusa-v-peterburge-proshli-obyski-1137197262.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
Материал дополняется
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели людей при падении автобуса в реку

22:11 11.05.2024 (обновлено: 22:20 11.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Начальник автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП с автобусом, сообщило СК России в Telegram-канале.
"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.
"В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года", - заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
15:24
В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски
 
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку
21:59Главное за день: 11 мая
21:58При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек
21:18Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
20:55Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
20:2412 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
20:11В Севастополе целый час будет слышна сильная стрельба
19:58Молния ударила в самолет с футболистами турецкого клуба
19:18Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие
18:54В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние
18:22Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы
18:05Серия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге
17:44Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков
17:16В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
16:48Раскольники захватили храм и избили прихожан в Черновицкой области
16:18"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали сады
15:55Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке
15:24В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски
15:07Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке
14:58Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно
Лента новостейМолния