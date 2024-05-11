https://crimea.ria.ru/20240511/v-peterburge-zaderzhan-podozrevaemyy-po-delu-o-padenii-avtobusa-v-reku-1137201166.html

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку - РИА Новости Крым, 11.05.2024

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку

Начальник автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП с автобусом, сообщило СК России в... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T22:11

2024-05-11T22:11

2024-05-11T22:20

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Начальник автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Петербурге, задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП с автобусом, сообщило СК России в Telegram-канале.Уточняется, что, по данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха."В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240511/v-kompanii-vledeltse-upavshego-v-reku-avtobusa-v-peterburge-proshli-obyski-1137197262.html

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падение автобуса в реку в санкт-петербурге