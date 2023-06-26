https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zayavili-v-ssha-po-situatsii-s-prigozhinym---lavrov-1129641688.html
Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями МИД России по ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T16:22
2023-06-26T16:22
2023-06-26T16:34
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа в россии
сергей лавров
россия
эммануэль макрон
евгений пригожин
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями МИД России по ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", а также выразила надежду, что российское ядерное оружие "будет в порядке". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.США надеются, что ядерное оружие РФ будет в порядке"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались, прежде всего, в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал Лавров в интервью RT.По словам министра, Трейси особо подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что "все происходящее является внутренним делом Российской Федерации".СМИ выдавали желаемое за действительное"Здесь тоже можно привести некоторые свежие и не очень примеры, когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот", - прокомментировал глава МИД РФ.При этом, оценивая освещение ситуации с попыткой мятежа группы "Вагнер" в западных СМИ, Лавров отметил, что эти медиа выдавали "желаемое за действительное". В частности, указал министр, канал CNN сообщил, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать, "видимо, в надежде на то, что мятеж удастся".Макрон увидел шанс нанести поражение РоссииЛавров также прокомментировал реакцию на события 24 июня президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что "раскол, хрупкость режима и российской армии полностью оправдывают действия Запада по продолжению военной поддержки Украины"."Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду, естественно, не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера".Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеРежим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушелВ регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа
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чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, сергей лавров, россия, эммануэль макрон, евгений пригожин, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями МИД России по ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", а также выразила надежду, что российское ядерное оружие "будет в порядке". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
США надеются, что ядерное оружие РФ будет в порядке
"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались, прежде всего, в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал Лавров в интервью RT.
По словам министра, Трейси особо подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что "все происходящее является внутренним делом Российской Федерации".
СМИ выдавали желаемое за действительное
"Здесь тоже можно привести некоторые свежие и не очень примеры, когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот", - прокомментировал глава МИД РФ.
При этом, оценивая освещение ситуации с попыткой мятежа группы "Вагнер" в западных СМИ, Лавров отметил, что эти медиа выдавали "желаемое за действительное". В частности, указал министр, канал CNN сообщил, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать, "видимо, в надежде на то, что мятеж удастся".
"И на эту же мысль меня сподвигает еще одно сообщение CNN, которое прозвучало буквально вчера, со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Здесь такой косвенный ответ на ваш вопрос, чего ожидали", - добавил глава МИД.
Макрон увидел шанс нанести поражение России
Лавров также прокомментировал реакцию на события 24 июня президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что "раскол, хрупкость режима и российской армии полностью оправдывают действия Запада по продолжению военной поддержки Украины".
"Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду, естественно, не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".
Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера".
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил
, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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