https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zayavili-v-ssha-po-situatsii-s-prigozhinym---lavrov-1129641688.html

Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров

Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров

Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями МИД России по ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T16:22

2023-06-26T16:22

2023-06-26T16:34

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа в россии

сергей лавров

россия

эммануэль макрон

евгений пригожин

сша

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями МИД России по ситуации вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" передала сигналы, что США "ни при чем", а также выразила надежду, что российское ядерное оружие "будет в порядке". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.США надеются, что ядерное оружие РФ будет в порядке"Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались, прежде всего, в том, что США тут ни при чем, что США очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал Лавров в интервью RT.По словам министра, Трейси особо подчеркнула: Вашингтон исходит из того, что "все происходящее является внутренним делом Российской Федерации".СМИ выдавали желаемое за действительное"Здесь тоже можно привести некоторые свежие и не очень примеры, когда в той или иной стране предпринимались попытки мятежа, госпереворота, Соединенные Штаты каждый раз реагировали по-разному в зависимости от того, кто был у власти и кто пытался совершить переворот", - прокомментировал глава МИД РФ.При этом, оценивая освещение ситуации с попыткой мятежа группы "Вагнер" в западных СМИ, Лавров отметил, что эти медиа выдавали "желаемое за действительное". В частности, указал министр, канал CNN сообщил, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать, "видимо, в надежде на то, что мятеж удастся".Макрон увидел шанс нанести поражение РоссииЛавров также прокомментировал реакцию на события 24 июня президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что "раскол, хрупкость режима и российской армии полностью оправдывают действия Запада по продолжению военной поддержки Украины"."Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Имея в виду, естественно, не Украину, а весь западный лагерь. Как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), выступая в субботу: против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада", - подчеркнул министр.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера".Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеРежим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушелВ регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа

https://crimea.ria.ru/20230624/minoborony-rossii-obratilos-k-boytsam-chvk-vagner-1129595083.html

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чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, сергей лавров, россия, эммануэль макрон, евгений пригожин, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости