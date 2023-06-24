https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-v-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129606377.html

Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу

Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу

Владимир Путин обратился к российскому народу по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". В поддержку позиции российского лидера выступили политики и государственные... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T20:53

2023-06-24T20:53

2023-06-24T20:53

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чвк "вагнер"

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

контртеррористическая операция (кто)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Владимир Путин обратился к российскому народу по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". В поддержку позиции российского лидера выступили политики и государственные деятели как внутри страны, так и за рубежом. Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер". В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Понедельник с столичных регионах объявлен выходным. На федерльных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" образовались пробки. Власти некоторых регионов ввели временное ограничение на передвижение личного транспорта. В Крыму и Краснодарском крае сообщили о достаточных запасах провизии и топлива. Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным: что решили.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Обращение Владимира Путина к российскому народуПрезидент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа.Свою поддержку позиции президента выразили главы Крыма, Севастополя, новых регионов России Дмитрий Медведев призвал соотечественников сплотиться вокруг президента страны. О полной поддержке главы государства и необходимости консолидироваться перед лицом врага заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор – быть со своим народом.О своей поддержке заявили также члены Совбеза Белоруссии."Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе", – подчеркивается в обращении.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным также предложил помощь в урегулировании ситуации в России.Обращение Минобороны к бойцам ЧВК "Вагнер"В Минобороны призвали бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и выйти на связь с представителями военного ведомства."Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже", – заявили в военном ведомстве. И отметили, что несколько отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.Режим КТО введен в трех регионах страныПо решению Национального антитеррористического комитета в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции с целью пресечения возможных террористических актов. Введен дополнительный контроль на дорогах, ограничено проведения массовых мероприятий. Губернатор Белгородской области сообщил о перекрытии дорог в Шебекино и Новую Таволжанку.Пробки, фейки и призывы остаться домаМногокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Сотрудники МЧС, администрации муниципалитетов и волонтеры оказывали помощь застрявшим в заторах. Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативным маршрутом для объезда пробок.Власти Калужской области сообщили о временном ограничении движения на прилегающих к границам региона дорогах. В свою очередь в оперштабе Краснодарского края назвали распространяемую информацию о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани фейком. Позже в Краснодарском крае опровергли фейк о дефиците топлива в регионе. Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян заверила, что регион полностью обеспечен продуктами, топливом и всеми необходимыми запасами.Понедельник в Москве объявили выходным днемМэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть прекращена.Сообщение с Крымом: переправа, мост и сухопутный маршрутАвтобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Мостовой переход также работает в штатном режиме, равно как и сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область. На паромной переправе через Керченский пролив продолжают курсировать грузовые паромы.Минпросвещение РФ усилило меры безопасности в детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны.Переговоры в ЧВК "Вагнер" Вечером в субботу стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В результате переговоров стороны достигли договоренностей о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение об остановке движения колонн ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что был разработан приемлемый вариант развязки ситуации, который гарантирует безопасность для бойцов "Вагнер".

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-vooruzhennyy-myatezh-i-chto-grozit-zachinschikam-1129606164.html

https://crimea.ria.ru/20230624/soobschenie-s-krymom-kak-rabotayut-pereprava-most-i-sukhoputnyy-marshrut-1129599357.html

https://crimea.ria.ru/20230624/prigozhin-vozvraschaet-svoikh-boytsov-v-polevye-lagerya-1129607053.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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