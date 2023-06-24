Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:59 24.06.2023 (обновлено: 20:00 24.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть прекращена.
"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он попросил горожан "максимально воздерживаться" от поездок по городу. Он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.
"Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - просит москвичей мэр столицы России.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Во время обращения к народу президент России Владимир Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание, подчеркнул Путин.
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