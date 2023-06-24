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Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T18:59
2023-06-24T20:00
москва
сергей собянин
безопасность
контртеррористическая операция (кто)
новости
чвк "вагнер"
евгений пригожин
россия
попытка вооруженного мятежа в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть прекращена. Он попросил горожан "максимально воздерживаться" от поездок по городу. Он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - просит москвичей мэр столицы России.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Во время обращения к народу президент России Владимир Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание, подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области частично ограничили движение автотранспортаВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииОбращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"
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москва, сергей собянин, безопасность, контртеррористическая операция (кто), новости, чвк "вагнер", евгений пригожин, россия, попытка вооруженного мятежа в россии
Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

18:59 24.06.2023 (обновлено: 20:00 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВ Москве усилены меры безопасности
В Москве усилены меры безопасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть прекращена.
"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он попросил горожан "максимально воздерживаться" от поездок по городу. Он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.
"Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - просит москвичей мэр столицы России.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Во время обращения к народу президент России Владимир Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание, подчеркнул Путин.
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МоскваСергей СобянинБезопасностьКонтртеррористическая операция (КТО)НовостиЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинРоссияПопытка вооруженного мятежа в России
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу
20:31Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
20:16Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
20:13Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам
20:03Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
19:40В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
18:59Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:46Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
18:13В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
17:50Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России
17:11Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
16:47Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
16:29В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины
16:19В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности
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15:46Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны
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