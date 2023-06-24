https://crimea.ria.ru/20230624/sobyanin-obyavil-ponedelnik-nerabochim-dnem-v-moskve-1129604065.html

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T18:59

2023-06-24T18:59

2023-06-24T20:00

москва

сергей собянин

безопасность

контртеррористическая операция (кто)

новости

чвк "вагнер"

евгений пригожин

россия

попытка вооруженного мятежа в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем для всех москвичей, кроме работников органов власти и предприятий, работа которых не может быть прекращена. Он попросил горожан "максимально воздерживаться" от поездок по городу. Он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - просит москвичей мэр столицы России.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Во время обращения к народу президент России Владимир Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание, подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области частично ограничили движение автотранспортаВ Москве и области введен режим контртеррористической операцииОбращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, безопасность, контртеррористическая операция (кто), новости, чвк "вагнер", евгений пригожин, россия, попытка вооруженного мятежа в россии