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В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
В Калужской области временно ограничат движение автотранспорта на прилегающих к границам Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях. Об... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T18:13
2023-06-24T18:13
новости
россия
калужская область
транспорт
попытка вооруженного мятежа в россии
безопасность
чвк "вагнер"
евгений пригожин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Калужской области временно ограничат движение автотранспорта на прилегающих к границам Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Глава области подчеркнул, что все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Ситуация стабильная и находится под контролем.В этой связи жителей и гостей региона просят воздержаться от передвижения по этим территориям на личных авто без крайней необходимости. Губернатор обещал своевременно информировать население о дальнейших изменениях ситуации.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении контроля за въездом в региона в связи с угрозой военного мятежа. Проезд в населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка с 18:00 будет перекрыт полностью.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В них отменены все массовые мероприятия.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,Читайте также на РИА Новости Крым:Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - РоскомнадзорКак объехать заторы на трассе "Дон"В Воронеже горит нефтебаза
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
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новости, россия, калужская область, транспорт, попытка вооруженного мятежа в россии, безопасность, чвк "вагнер", евгений пригожин
В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта

В Калужской области временно ограничат движение на прилегающих к границам региона дорогах

18:13 24.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Калужской области временно ограничат движение автотранспорта на прилегающих к границам Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Глава области подчеркнул, что все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Ситуация стабильная и находится под контролем.
"Областным оперштабом принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", – написал в своем Telegram‑канале Шапша. Кроме того, принято решение отменить вечерние массовые мероприятия.
В этой связи жителей и гостей региона просят воздержаться от передвижения по этим территориям на личных авто без крайней необходимости. Губернатор обещал своевременно информировать население о дальнейших изменениях ситуации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении контроля за въездом в региона в связи с угрозой военного мятежа. Проезд в населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка с 18:00 будет перекрыт полностью.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ введен режим контртеррористической операции, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В них отменены все массовые мероприятия.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,
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НовостиРоссияКалужская областьТранспортПопытка вооруженного мятежа в РоссииБезопасностьЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
 
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