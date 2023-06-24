В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
В Калужской области временно ограничат движение на прилегающих к границам региона дорогах
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Калужской области временно ограничат движение автотранспорта на прилегающих к границам Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям территориях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Глава области подчеркнул, что все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Ситуация стабильная и находится под контролем.
"Областным оперштабом принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", – написал в своем Telegram‑канале Шапша. Кроме того, принято решение отменить вечерние массовые мероприятия.
В этой связи жителей и гостей региона просят воздержаться от передвижения по этим территориям на личных авто без крайней необходимости. Губернатор обещал своевременно информировать население о дальнейших изменениях ситуации.
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