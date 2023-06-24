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В Воронеже горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Воронеже горит нефтебаза
В Воронеже горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Воронеже горит нефтебаза
В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T13:21
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александр гусев
воронежская область
пожар
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.По предварительны данным, жертв нет, добавил Гусев.В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся оперативно-боевые мероприятия.Гусев также отметил, что ситуация на дорогах области остается непростой: в связи с перекрытием движения по трассе М-4 "Дон". "Прошу автомобилистов пользоваться для объезда всеми дорогами регионального и местного значения. Чтобы построить точный маршрут используйте все доступные поисковые системы", - призвал губернатор.Поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Севастополе: заявление РазвожаеваКак объехать заторы на трассе "Дон"В Москве и области введен режим контртеррористической операции
воронежская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На нефтебазе в Воронеже горит резервуар с топливом.
На нефтебазе в Воронеже горит резервуар с топливом.
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александр гусев, воронежская область, пожар, происшествия, новости, россия, видео
В Воронеже горит нефтебаза
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
2023-06-24T13:21
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В Воронеже горит нефтебаза

Гусев: в Воронеже на территории нефтебазы горит резервуар с топливом

13:21 24.06.2023 (обновлено: 13:28 24.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительны данным, жертв нет, добавил Гусев.
В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся оперативно-боевые мероприятия.
Гусев также отметил, что ситуация на дорогах области остается непростой: в связи с перекрытием движения по трассе М-4 "Дон".
"Прошу автомобилистов пользоваться для объезда всеми дорогами регионального и местного значения. Чтобы построить точный маршрут используйте все доступные поисковые системы", - призвал губернатор.
Поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию.
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