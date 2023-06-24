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В Воронеже горит нефтебаза

В Воронеже горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Воронеже горит нефтебаза

В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T13:21

2023-06-24T13:21

2023-06-24T13:28

александр гусев

воронежская область

пожар

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже на нефтебазе горит резервуар с топливом. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.По предварительны данным, жертв нет, добавил Гусев.В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся оперативно-боевые мероприятия.Гусев также отметил, что ситуация на дорогах области остается непростой: в связи с перекрытием движения по трассе М-4 "Дон". "Прошу автомобилистов пользоваться для объезда всеми дорогами регионального и местного значения. Чтобы построить точный маршрут используйте все доступные поисковые системы", - призвал губернатор.Поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Севастополе: заявление РазвожаеваКак объехать заторы на трассе "Дон"В Москве и области введен режим контртеррористической операции

воронежская область

россия

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На нефтебазе в Воронеже горит резервуар с топливом. На нефтебазе в Воронеже горит резервуар с топливом. 2023-06-24T13:21 true PT0M28S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, пожар, происшествия, новости, россия, видео