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Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева
Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева
В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T12:53
2023-06-24T12:53
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
евгений пригожин
чвк "вагнер"
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также добавил, что севастопольцы поддерживают президента Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - написал губернатор.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
https://crimea.ria.ru/20230624/vlasti-kryma-i-sevastopolya-podderzhali-putina-1129596376.html
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Новости
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, евгений пригожин, чвк "вагнер", безопасность республики крым и севастополя
Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева

Развожаев: в Севастополе не требуется введение спецрежима

12:53 24.06.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется", - написал Развожаев в своем Telegram- канале.
Он также добавил, что севастопольцы поддерживают президента Путина.
Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - написал губернатор.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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