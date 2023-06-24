https://crimea.ria.ru/20230624/situatsiya-v-sevastopole-zayavlenie-razvozhaeva-1129598173.html

Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева

Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева

В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T12:53

2023-06-24T12:53

2023-06-24T12:53

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

евгений пригожин

чвк "вагнер"

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе все спокойно, введение спецрежима не требуется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также добавил, что севастопольцы поддерживают президента Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе", - написал губернатор.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению

https://crimea.ria.ru/20230624/vlasti-kryma-i-sevastopolya-podderzhali-putina-1129596376.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, евгений пригожин, чвк "вагнер", безопасность республики крым и севастополя