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На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки - РИА Новости Крым, 24.06.2023
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:54
2023-06-24T08:54
2023-06-24T09:01
трасса м-4 "дон"
василий голубев
ростовская область
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чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов оказать помощь застрявшим заторах.Областным спасательным службам и подразделениям МЧС совместно с администрациями муниципалов поручено организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
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РИА Новости Крым
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трасса м-4 "дон", василий голубев, ростовская область, новости, транспорт, происшествия, чвк "вагнер"
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
На нескольких участках трассы М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки
08:54 24.06.2023 (обновлено: 09:01 24.06.2023)