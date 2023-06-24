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На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки - РИА Новости Крым, 24.06.2023
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:54
2023-06-24T09:01
трасса м-4 "дон"
василий голубев
ростовская область
новости
транспорт
происшествия
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов оказать помощь застрявшим заторах.Областным спасательным службам и подразделениям МЧС совместно с администрациями муниципалов поручено организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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трасса м-4 "дон", василий голубев, ростовская область, новости, транспорт, происшествия, чвк "вагнер"
На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки

На нескольких участках трассы М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки

08:54 24.06.2023 (обновлено: 09:01 24.06.2023)
 
© RT на русскомПробки на трассе М-4 "Дон". 24.06.23
Пробки на трассе М-4 Дон. 24.06.23
© RT на русском
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов оказать помощь застрявшим заторах.
"Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 Дон! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки", - написал губернатор в Telegram.
Областным спасательным службам и подразделениям МЧС совместно с администрациями муниципалов поручено организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.
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Трасса М-4 "Дон"Василий ГолубевРостовская областьНовостиТранспортПроисшествияЧВК "Вагнер"
 
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Заголовок открываемого материала
08:54На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
08:39Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
08:18Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
08:01"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров
01:29Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
00:01Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 июня
23:53Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
23:42Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"
21:57Главные новости Крыма: 23 июня
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