https://crimea.ria.ru/20230624/na-trasse-m-4-don-sobralis-mnogokilometrovye-probki-1129594343.html

На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки

На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки - РИА Новости Крым, 24.06.2023

На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки

Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T08:54

2023-06-24T08:54

2023-06-24T09:01

трасса м-4 "дон"

василий голубев

ростовская область

новости

транспорт

происшествия

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Многокилометровые пробки образовались на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон". Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов оказать помощь застрявшим заторах.Областным спасательным службам и подразделениям МЧС совместно с администрациями муниципалов поручено организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", василий голубев, ростовская область, новости, транспорт, происшествия, чвк "вагнер"