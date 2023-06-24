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Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - Роскомнадзор - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - Роскомнадзор
Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - Роскомнадзор - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - Роскомнадзор
В ряде регионов России, где ввели режим контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T14:53
2023-06-24T14:53
контртеррористическая операция (кто)
роскомнадзор
интернет
новости
воронежская область
москва
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ряде регионов России, где ввели режим контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий Роскомнадзора.Речь идет о Москве, Подмосковье и Воронежской областях.Вместе с тем, сбои в работе Telegram, которые наблюдаются в последние часы, не связаны с действиями ведомства, пишет издание.Ранее по решению Национального антитеррористического комитета в Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции. В столице ввели дополнительный контроль на дорогах. Было ограничено проведение массовых мероприятий. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в рамках КТО вооруженные силы РФ проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Что такое режим контртеррористической операцииВ Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
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РИА Новости Крым
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контртеррористическая операция (кто), роскомнадзор, интернет, новости, воронежская область, москва, московская область
Интернет-ресурсам в зоне КТО могут ограничить работу - Роскомнадзор

Роскомнадзор: работа интернет-ресурсов может быть ограничена в зоне проведения КТО

14:53 24.06.2023
 
© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ряде регионов России, где ввели режим контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий Роскомнадзора.
Речь идет о Москве, Подмосковье и Воронежской областях.
"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", – цитирует издание сообщение Роскомнадзора.
Вместе с тем, сбои в работе Telegram, которые наблюдаются в последние часы, не связаны с действиями ведомства, пишет издание.
Ранее по решению Национального антитеррористического комитета в Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции. В столице ввели дополнительный контроль на дорогах. Было ограничено проведение массовых мероприятий.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в рамках КТО вооруженные силы РФ проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
14:04
Что такое режим контртеррористической операции
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
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Контртеррористическая операция (КТО)РоскомнадзорИнтернетНовостиВоронежская областьМоскваМосковская область
 
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