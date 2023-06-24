В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку
В Белгородской области перекроют дороги в Шебекино и Новую Таволжанку - власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль Росгвардии
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области в связи с угрозой военного мятежа усилен контроль за въездом на территорию региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Проезд в населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка с 18:00 будет перекрыт полностью. Такие решения были приняты на оперативном совещании, проведенном по поручению президента Владимира Путина.
"Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил, что заслушал представителей всех силовых ведомств. По его словам, ситуация в регионе стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объеме.
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"Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей", - пояснил губернатор.
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Кроме того, он проинформировал, что все школьные выпускные в области пройдут сегодня в штатном режиме, но при этом мероприятия должны завершиться до конца светового дня.
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"Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей", - пояснил губернатор.
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Кроме того, он проинформировал, что все школьные выпускные в области пройдут сегодня в штатном режиме, но при этом мероприятия должны завершиться до конца светового дня.
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