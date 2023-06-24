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В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку
В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку
В Белгородской области в связи с угрозой военного мятежа усилен контроль за въездом на территорию региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Проезд в... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T13:43
2023-06-24T13:43
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
россия
новости
сво
евгений пригожин
чвк "вагнер"
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области в связи с угрозой военного мятежа усилен контроль за въездом на территорию региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Проезд в населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка с 18:00 будет перекрыт полностью. Такие решения были приняты на оперативном совещании, проведенном по поручению президента Владимира Путина.Гладков сообщил, что заслушал представителей всех силовых ведомств. По его словам, ситуация в регионе стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объеме.⠀"Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей", - пояснил губернатор.⠀Кроме того, он проинформировал, что все школьные выпускные в области пройдут сегодня в штатном режиме, но при этом мероприятия должны завершиться до конца светового дня.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В них отменены все массовые мероприятия.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции
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шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность, россия, новости, сво, евгений пригожин, чвк "вагнер", шебекино (город в белгородской области)
В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку

В Белгородской области перекроют дороги в Шебекино и Новую Таволжанку - власти

13:43 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль Росгвардии
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области в связи с угрозой военного мятежа усилен контроль за въездом на территорию региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Проезд в населенные пункты Шебекино и Новая Таволжанка с 18:00 будет перекрыт полностью. Такие решения были приняты на оперативном совещании, проведенном по поручению президента Владимира Путина.
"Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил, что заслушал представителей всех силовых ведомств. По его словам, ситуация в регионе стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объеме.

"Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей", - пояснил губернатор.

Кроме того, он проинформировал, что все школьные выпускные в области пройдут сегодня в штатном режиме, но при этом мероприятия должны завершиться до конца светового дня.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах РФ усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В них отменены все массовые мероприятия.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,
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