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Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе
Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе
Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T10:41
2023-06-24T10:41
кубань
краснодарский край
новости
россия
общество
безопасность
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб.Обстановка в Краснодарском крае остается спокойной. Правоохранительные органы и оперативные службы городов и районов не вводили дополнительных мер безопасности. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле, уточнили в оперштабе.В ведомстве напомнили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков, в том числе публикуются непроверенные и провокационные сообщения. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.В Ростовской области на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" утром в субботу образовались многокилометровые пробки. МЧС и администрации муниципалитетов оказывают помощь застрявшим в заторах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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кубань, краснодарский край, новости, россия, общество, безопасность, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе

Оперштаб: обстановка в Краснодарском крае остается спокойной

10:41 24.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"По состоянию на 8:00 в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Обстановка в Краснодарском крае остается спокойной. Правоохранительные органы и оперативные службы городов и районов не вводили дополнительных мер безопасности. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле, уточнили в оперштабе.
В ведомстве напомнили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков, в том числе публикуются непроверенные и провокационные сообщения.
"Распространяемая информация о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани – фейк. В настоящее время по информации дорожных служб, а также ЕДДС и администраций Славянского, Абинского и Крымского районов никаких мер по ограничению движений нет, транспортное сообщение функционирует в обычном режиме, проезд по дорогам свободный", - подчеркнули в оперштабе Кубани.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.
В Ростовской области на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" утром в субботу образовались многокилометровые пробки. МЧС и администрации муниципалитетов оказывают помощь застрявшим в заторах.
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