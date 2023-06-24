https://crimea.ria.ru/20230624/opershtab-krasnodarskogo-kraya-soobschil-ob-obstanovke-v-regione-1129595464.html

Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе

Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе

Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T10:41

2023-06-24T10:41

2023-06-24T10:41

кубань

краснодарский край

новости

россия

общество

безопасность

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб.Обстановка в Краснодарском крае остается спокойной. Правоохранительные органы и оперативные службы городов и районов не вводили дополнительных мер безопасности. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле, уточнили в оперштабе.В ведомстве напомнили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков, в том числе публикуются непроверенные и провокационные сообщения. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.В Ростовской области на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" утром в субботу образовались многокилометровые пробки. МЧС и администрации муниципалитетов оказывают помощь застрявшим в заторах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часуМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

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краснодарский край

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кубань, краснодарский край, новости, россия, общество, безопасность, евгений пригожин, чвк "вагнер"