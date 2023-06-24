Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе
Оперштаб: обстановка в Краснодарском крае остается спокойной
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"По состоянию на 8:00 в Краснодарском крае все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Обстановка в Краснодарском крае остается спокойной. Правоохранительные органы и оперативные службы городов и районов не вводили дополнительных мер безопасности. Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле, уточнили в оперштабе.
В ведомстве напомнили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется множество фейков, в том числе публикуются непроверенные и провокационные сообщения.
"Распространяемая информация о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани – фейк. В настоящее время по информации дорожных служб, а также ЕДДС и администраций Славянского, Абинского и Крымского районов никаких мер по ограничению движений нет, транспортное сообщение функционирует в обычном режиме, проезд по дорогам свободный", - подчеркнули в оперштабе Кубани.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены различные меры безопасности. Ранее Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе.
В Ростовской области на нескольких участках федеральной трассы М-4 "Дон" утром в субботу образовались многокилометровые пробки. МЧС и администрации муниципалитетов оказывают помощь застрявшим в заторах.
Читайте также на РИА Новости Крым: