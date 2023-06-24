https://crimea.ria.ru/20230624/erdogan-gotov-pomoch-uregulirovat-situatsiyu-v-rossii-1129603130.html

Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России

Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании ситуации в России. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T17:50

2023-06-24T17:50

2023-06-24T17:50

турция

реджеп тайип эрдоган

политика

владимир путин (политик)

попытка вооруженного мятежа в россии

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании ситуации в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства."В ходе переговоров обсуждались последние события в России. <…> Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — цитирует агентство сообщение турецкого ведомства.По словам главы турецкого государства, никто не должен извлекать выгоду из событий в России."Президент Эрдоган сказал, что важно действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - подчеркнули в канцелярии.Ранее свою поддержку президенту России Владимиру Путину высказали губернаторы новых регионов РФ Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Свою оценку событий озвучили первые лица страны и предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"В Москве и области введен режим контртеррористической операцииПопытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, политика, владимир путин (политик), попытка вооруженного мятежа в россии, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", новости