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Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России
Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании ситуации в России. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T17:50
2023-06-24T17:50
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
владимир путин (политик)
попытка вооруженного мятежа в россии
россия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании ситуации в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства."В ходе переговоров обсуждались последние события в России. &lt;…&gt; Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — цитирует агентство сообщение турецкого ведомства.По словам главы турецкого государства, никто не должен извлекать выгоду из событий в России."Президент Эрдоган сказал, что важно действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - подчеркнули в канцелярии.Ранее свою поддержку президенту России Владимиру Путину высказали губернаторы новых регионов РФ Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Свою оценку событий озвучили первые лица страны и предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"В Москве и области введен режим контртеррористической операцииПопытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
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турция, реджеп тайип эрдоган, политика, владимир путин (политик), попытка вооруженного мятежа в россии, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", новости
Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России

Эрдоган – Путину: Турция может помочь в урегулировании конфликта с вагнеровцами

17:50 24.06.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь в урегулировании ситуации в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.
"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. <…> Президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", — цитирует агентство сообщение турецкого ведомства.
По словам главы турецкого государства, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.
"Президент Эрдоган сказал, что важно действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", - подчеркнули в канцелярии.
Ранее свою поддержку президенту России Владимиру Путину высказали губернаторы новых регионов РФ Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Свою оценку событий озвучили первые лица страны и предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
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