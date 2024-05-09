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Флот проводит учения в Севастополе
Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Флот проводит учения в Севастополе
Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в четверг проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T19:36
2024-05-09T19:36
2024-05-09T19:38
севастополь
новости
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в четверг проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, михаил развожаев
Флот проводит учения в Севастополе
В Севастополе в четверг вечером проходят учения флота со стрельбой – Развожаев
19:36 09.05.2024 (обновлено: 19:38 09.05.2024)