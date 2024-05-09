https://crimea.ria.ru/20240509/flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-v-sevastopole-1137176805.html

Флот проводит учения в Севастополе

Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Флот проводит учения в Севастополе

Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в четверг проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T19:36

2024-05-09T19:36

2024-05-09T19:38

севастополь

новости

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Учения военных Черноморского флота со стрельбой вечером в четверг проходят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, михаил развожаев