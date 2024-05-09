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Зеленский назначил Залужного послом в Британии
Зеленский назначил Залужного послом в Британии - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Зеленский назначил Залужного послом в Британии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Об... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T14:16
2024-05-09T14:16
2024-05-09T14:16
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.Отдельным указом Зеленский 9 мая уволил экс-главкома с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. При этом президент присвоил экс-главкому звание героя Украины за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".За неделю до этого на CNN вышло интервью с Залужным, в котором он раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании и неудачах на поле боя.В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службыПосле своей отставки Залужный практически не появляется на публике, не дает интервью и не делает заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВРЗеленский нашел Залужному новое место работыСтанет ли Сырский "вторым Залужным"
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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, украина, великобритания, в мире, политика, новости
Зеленский назначил Залужного послом в Британии
Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом в Великобритании
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.
"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.
Отдельным указом Зеленский 9 мая уволил экс-главкома с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского
главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. При этом президент присвоил экс-главкому звание героя Украины за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".
За неделю до этого на CNN вышло интервью с Залужным, в котором он раскритиковал
политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании и неудачах на поле боя.
В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службы
После своей отставки Залужный практически не появляется на публике, не дает интервью и не делает заявлений.
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