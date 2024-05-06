https://crimea.ria.ru/20240506/zelenskiy-proigryvaet-borbu-za-umy-zhiteley-ukrainy-1137074818.html

Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР

Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР

Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:37

2024-05-06T11:37

2024-05-06T11:38

владимир зеленский (президент украины)

украина

новости

служба внешней разведки (свр)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.При этом в ведомстве отметили, что в США и Европе хотели бы, чтобы Зеленский еще некоторое время оставался на своем посту, так как "на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений".В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине до поры до времени проявлять сдержанность".Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. В частности, переговоры ведутся с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется также с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

https://crimea.ria.ru/20240430/stoltenberg-nazval-prichinu-utraty-doveriya-ukrainy-1136961997.html

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владимир зеленский (президент украины), украина, новости, служба внешней разведки (свр), политика