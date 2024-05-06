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Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР
Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР
Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:37
2024-05-06T11:38
владимир зеленский (президент украины)
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служба внешней разведки (свр)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.При этом в ведомстве отметили, что в США и Европе хотели бы, чтобы Зеленский еще некоторое время оставался на своем посту, так как "на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений".В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине до поры до времени проявлять сдержанность".Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. В частности, переговоры ведутся с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется также с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
https://crimea.ria.ru/20240430/stoltenberg-nazval-prichinu-utraty-doveriya-ukrainy-1136961997.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, новости, служба внешней разведки (свр), политика
Зеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВР

СВР: Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины

11:37 06.05.2024 (обновлено: 11:38 06.05.2024)
 
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.

"Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается", – сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в США и Европе хотели бы, чтобы Зеленский еще некоторое время оставался на своем посту, так как "на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений".
В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине до поры до времени проявлять сдержанность".
Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. В частности, переговоры ведутся с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется также с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаНовостиСлужба внешней разведки (СВР)Политика
 
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